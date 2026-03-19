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Fashion | 19 marzo 2026, 15:00

Guida Michelin 2026 : Monte-Carlo Société des Bains de Mer, ai vertici della gastronomia (Foto)

Per la prima volta nella sua storia, il Principato di Monaco ha avuto l'onore di ospitare la prestigiosa cerimonia della Guida MICHELIN Francia & Monaco, il 16 marzo 2026.

Chef stellati di Monte-Carlo Société des Bains de Mer: protagonisti delle 10 stelle Michelin/ Foto: © MSBM

Chef stellati di Monte-Carlo Société des Bains de Mer: protagonisti delle 10 stelle Michelin/ Foto: © MSBM

Un’edizione che ha ulteriormente rafforzato il posizionamento di Monte-Carlo Société des Bains de Mer come punto di riferimento internazionale nella gastronomia e nell’arte di vivere. Con un totale di 10 stelle Michelin, il Resort — il più stellato al mondo dal 2025 — riunisce una delle più prestigiose collezioni di ristoranti stellati. Un riconoscimento che rende omaggio al lavoro instancabile degli chef e delle loro brigate, impegnati ogni giorno nel superare i confini dell’eccellenza.

Una cerimonia storica

La 117ª cerimonia di assegnazione delle stelle della Guida MICHELIN Francia e Monaco si è tenuta lunedì 16 marzo 2026 al Grimaldi Forum di Monaco. Per l’occasione, oltre 1.000 tra chef, giornalisti e professionisti della ristorazione si sono riuniti nel Principato. In qualità di partner dell’ospitalità dell’evento, al fianco del Governo del Principato, Monte-Carlo Société des Bains de Mer ha ribadito il proprio impegno a favore dell’alta gastronomia.

10 stelle Michelin

Anche quest’anno i ristoranti del gruppo hanno confermato il loro livello di eccellenza, mantenendo tutte le stelle Michelin — testimonianza della costanza e del rigore che guidano quotidianamente il lavoro degli chef e dei loro team.

- Le Louis XV – Alain Ducasse*** à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo 

- Blue Bay Marcel Ravin**- Monte-Carlo Bay Hotel & Resort 

- L’Abysse Monte-Carlo** - Hôtel Hermitage Monte-Carlo 

- Pavyllon Monte-Carlo, un restaurant de Yannick Alléno* - Hôtel Hermitage Monte-Carlo

 - Le Grill* - Hôtel de Paris Monte-Carlo 

- Elsa Marcel Ravin* - Monte-Carlo Beach

« I nostri chef e tutto il nostro personale hanno reso Monte-Carlo un punto di riferimento imprescindibile della gastronomia mondiale. Queste stelle non sono solo un riconoscimento, ma anche una promessa per il futuro: continuare a sorprendere ed emozionare i nostri clienti », ha dichiarato Stéphane Valeri, Presidente Delegato del Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer.
 

Alain Ducasse/ Foto: © Matteo Carassale

Alain Ducasse/ Foto: © Matteo Carassale

Yannick Allèno/ Foto: © MSBM

Yannick Allèno/ Foto: © MSBM

Elsa Marcel Ravin/ Foto: © MSBM

Elsa Marcel Ravin/ Foto: © MSBM

Dominique Lory/ Foto: © MSBM

Dominique Lory/ Foto: © MSBM

Redazione

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