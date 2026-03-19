Guida Michelin 2026 : Monte-Carlo Société des Bains de Mer, ai vertici della gastronomia (Foto)

Un’edizione che ha ulteriormente rafforzato il posizionamento di Monte-Carlo Société des Bains de Mer come punto di riferimento internazionale nella gastronomia e nell’arte di vivere. Con un totale di 10 stelle Michelin, il Resort — il più stellato al mondo dal 2025 — riunisce una delle più prestigiose collezioni di ristoranti stellati. Un riconoscimento che rende omaggio al lavoro instancabile degli chef e delle loro brigate, impegnati ogni giorno nel superare i confini dell’eccellenza.

Una cerimonia storica

La 117ª cerimonia di assegnazione delle stelle della Guida MICHELIN Francia e Monaco si è tenuta lunedì 16 marzo 2026 al Grimaldi Forum di Monaco. Per l’occasione, oltre 1.000 tra chef, giornalisti e professionisti della ristorazione si sono riuniti nel Principato. In qualità di partner dell’ospitalità dell’evento, al fianco del Governo del Principato, Monte-Carlo Société des Bains de Mer ha ribadito il proprio impegno a favore dell’alta gastronomia.

10 stelle Michelin

Anche quest’anno i ristoranti del gruppo hanno confermato il loro livello di eccellenza, mantenendo tutte le stelle Michelin — testimonianza della costanza e del rigore che guidano quotidianamente il lavoro degli chef e dei loro team.

- Le Louis XV – Alain Ducasse*** à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo

- Blue Bay Marcel Ravin**- Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

- L’Abysse Monte-Carlo** - Hôtel Hermitage Monte-Carlo

- Pavyllon Monte-Carlo, un restaurant de Yannick Alléno* - Hôtel Hermitage Monte-Carlo

- Le Grill* - Hôtel de Paris Monte-Carlo

- Elsa Marcel Ravin* - Monte-Carlo Beach

« I nostri chef e tutto il nostro personale hanno reso Monte-Carlo un punto di riferimento imprescindibile della gastronomia mondiale. Queste stelle non sono solo un riconoscimento, ma anche una promessa per il futuro: continuare a sorprendere ed emozionare i nostri clienti », ha dichiarato Stéphane Valeri, Presidente Delegato del Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

