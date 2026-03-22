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Altre notizie | 22 marzo 2026, 10:00

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Primavera e...primavere!

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato all'arrivo della primavera, che ha sempre creato qualche remora essendo anche sinonimo degli anni che passano, questa simpatica vignetta.


Beppe Tassone

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