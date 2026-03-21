Endometriosi, gravidanza e menopausa: a Mentone una conferenza sull’impatto sulla vita professionale delle donne

Mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 19:00, la Salle Saint-Exupéry (8 rue de la République) ospiterà la conferenza “Endometriosi, gravidanza, menopausa: quando l’intimo impatta il quotidiano professionale delle donne”, un evento organizzato dal Club Soroptimist di Mentone.

La conferenza affronta tre fasi e condizioni fondamentali nella vita delle donne – endometriosi, gravidanza e menopausa – analizzandone l’impatto sul percorso professionale, sull’equilibrio tra vita personale e lavoro e sulla partecipazione attiva nel mondo del lavoro. Il tema proposto porta all’attenzione realtà spesso poco discusse, ma che incidono direttamente sul benessere e sulle performance delle donne in ambito professionale.

Tra gli specialisti:

Christine Albort, responsabile delle risorse umane;

Dott.ssa Sarah Bouali, medico specialista in ginecologia medica presso il Centre Hospitalier La Palmosa (centro perinatale);

Dott.ssa Armelle Compe, medico ginecologo presso i servizi territoriali, al Centro di Salute Sessuale di Mentone.

Attraverso contributi specialistici e momenti di confronto, l’evento mira ad accrescere la consapevolezza e a favorire l’individuazione di soluzioni più eque e più attente alle esigenze delle donne nel contesto professionale.

L’ingresso è gratuito e la sede è dotata di servizi e parcheggio per il pubblico.