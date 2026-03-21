Centro ricreativo di Beausoleil: fino al 29 marzo attività e divertimento per i più piccoli durante le vacanze di primavera

Fino al 29 marzo 2026, il Centro ricreativo di Beausoleil apre le porte a un programma di attività dedicate ai più piccoli, trasformandosi in un vero e proprio spazio di scoperta e divertimento in occasione delle vacanze di primavera.

Situato presso l’Immeuble Le Centre, al numero 15 di rue Jules Ferry, il centro propone tre settimane all’insegna dello svago, con numerose iniziative pensate per stimolare la creatività, il gioco di gruppo e l’esplorazione. Tra le attività in programma figurano laboratori ludico-educativi, momenti ricreativi e uscite organizzate, offrendo ai bambini un ambiente ricco di divertimento, interazione, socializzazione e creatività.

L’iniziativa, aperta a tutti con accesso libero, rappresenta un’ottima opportunità per le famiglie di far vivere ai propri figli un’esperienza arricchente durante le vacanze scolastiche primaverili. Tuttavia, vista la varietà e l’elevata richiesta delle attività, si consiglia la prenotazione anticipata per garantire la partecipazione in tutta tranquillità.

Il centro sarà operativo dal lunedì al giovedì, con orario continuato dalle 8:30 alle 17:45, per tutta la durata dell’evento, fino al 29 marzo.