Eventi | 14 maggio 2026, 09:01

La Note Bleue Summer Festival 2026: concerti live e DJ set sul mare del Larvotto a Monaco con soul, jazz e world music

Dal 29 maggio al 29 agosto 2026, La Note Bleue ospita a Monaco una lunga rassegna musicale estiva tra funk, soul, jazz, samba e DJ set internazionali sulla spiaggia del Larvotto.

Il programma del La Note Bleue Summer Festival 2026

La Note Bleue Summer Festival 2026 si svolgerà dal 29 maggio al 29 agosto presso La Note Bleue, alla Plage du Larvotto, avenue Princesse Grace a Monaco. Per tutta l’estate, il locale ospiterà concerti live e DJ set con artisti internazionali e sonorità che spaziano dal funk al soul, dal jazz alla world music.

Di seguito il programma ufficiale del festival.

MAGGIO

  • 29 maggio – Scott Allen (Soul, R&B, Funk)
  • 30 maggio – Jeroboam (Funk, Boogie, Disco)

GIUGNO

  • Dal 4 al 7 giugno – La Note Bleue DJs (DJ sets – House, Disco-Funk – Grand Prix Special)
  • 12 e 13 giugno – Les Nubians (Neo Soul, R&B)
  • 19 e 20 giugno – Oscar Jerome (Jazz, Soul)
  • 26 giugno – More Than Soul (Acid Jazz)
  • 27 giugno – Tamo Junto (Samba, Roda de Samba, Carnival)

LUGLIO

  • 3 luglio – Shiny Gospel (Modern Gospel)
  • 4 luglio – The Brooklyn Funk Essentials (Funk, Soul, Acid Jazz)
  • 10 e 11 luglio – Tribute to D’Angelo & Angie Stone – The Sankofa Family (Neo-Soul, R&B)
  • 17 luglio – Nux Vomica (Niçois Ragga Carnival, Occitan music)
  • 18 luglio – Tamo Junto (Samba, Roda de Samba, Carnival)
  • 24 e 25 luglio – Brian Jackson (Jazz Funk, Soul, Rare Grooves)
  • 31 luglio – Flexie x Rom D Collective (Soul, Jazz, Funk)

AGOSTO

  • 1° agosto – JVNO (Jazz, Funk, R&B)
  • 7 e 8 agosto – Larry Houl (House, Nu-Disco)
  • 15 e 16 agosto – Hyleen (Soul, Funk, Pop)
  • 21 agosto – Emily Johnson – Tribute to Whitney Houston (Soul, R&B)
  • 22 agosto – Tamo Junto (Samba, Roda de Samba, Carnival)
  • 28 agosto – Groovyboyz (Funk)
  • 29 agosto – Carlos Lopes (Soul, Jazz, Funaná, Morna)

Il programma completo è disponibile anche sull’account Instagram @musicbarmonaco.

