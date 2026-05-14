La Note Bleue Summer Festival 2026: concerti live e DJ set sul mare del Larvotto a Monaco con soul, jazz e world music

La Note Bleue Summer Festival 2026 si svolgerà dal 29 maggio al 29 agosto presso La Note Bleue, alla Plage du Larvotto, avenue Princesse Grace a Monaco. Per tutta l’estate, il locale ospiterà concerti live e DJ set con artisti internazionali e sonorità che spaziano dal funk al soul, dal jazz alla world music.
Di seguito il programma ufficiale del festival.
MAGGIO
- 29 maggio – Scott Allen (Soul, R&B, Funk)
- 30 maggio – Jeroboam (Funk, Boogie, Disco)
GIUGNO
- Dal 4 al 7 giugno – La Note Bleue DJs (DJ sets – House, Disco-Funk – Grand Prix Special)
- 12 e 13 giugno – Les Nubians (Neo Soul, R&B)
- 19 e 20 giugno – Oscar Jerome (Jazz, Soul)
- 26 giugno – More Than Soul (Acid Jazz)
- 27 giugno – Tamo Junto (Samba, Roda de Samba, Carnival)
LUGLIO
- 3 luglio – Shiny Gospel (Modern Gospel)
- 4 luglio – The Brooklyn Funk Essentials (Funk, Soul, Acid Jazz)
- 10 e 11 luglio – Tribute to D’Angelo & Angie Stone – The Sankofa Family (Neo-Soul, R&B)
- 17 luglio – Nux Vomica (Niçois Ragga Carnival, Occitan music)
- 18 luglio – Tamo Junto (Samba, Roda de Samba, Carnival)
- 24 e 25 luglio – Brian Jackson (Jazz Funk, Soul, Rare Grooves)
- 31 luglio – Flexie x Rom D Collective (Soul, Jazz, Funk)
AGOSTO
- 1° agosto – JVNO (Jazz, Funk, R&B)
- 7 e 8 agosto – Larry Houl (House, Nu-Disco)
- 15 e 16 agosto – Hyleen (Soul, Funk, Pop)
- 21 agosto – Emily Johnson – Tribute to Whitney Houston (Soul, R&B)
- 22 agosto – Tamo Junto (Samba, Roda de Samba, Carnival)
- 28 agosto – Groovyboyz (Funk)
- 29 agosto – Carlos Lopes (Soul, Jazz, Funaná, Morna)
Il programma completo è disponibile anche sull’account Instagram @musicbarmonaco.