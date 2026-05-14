L’art d’être mon père, al Théâtre des Muses una riflessione poetica sul legame tra arte e famiglia

Il teatro può diventare un rifugio, un luogo di apprendimento ma anche uno spazio dove affrontare le fragilità della vita. È proprio da questa idea che nasce L’art d’être mon père, la nuova creazione di Julie Timmerman in programma dal 21 al 24 maggio al Théâtre des Muses.

Lo spettacolo segue il percorso di una giovane studentessa alle prese con un momento difficile della propria crescita: la separazione dei genitori. In un equilibrio familiare ormai cambiato, il padre decide di dedicarsi a un progetto insolito all’interno della scuola della figlia, assumendo la guida della rappresentazione teatrale di fine anno ispirata al mondo di Victor Hugo.

Quello che inizialmente sembra soltanto un laboratorio scolastico si trasforma gradualmente in un’esperienza molto più profonda. Durante gli incontri con gli alunni emergono sogni, paure, entusiasmo e il desiderio di esprimersi attraverso la scena. L’uomo, animato da una sensibilità artistica fuori dal comune, prova a trasmettere ai ragazzi il valore della parola, della letteratura e dell’immaginazione come strumenti per comprendere sé stessi e gli altri.

Julie Timmerman sostiene da sola l’intero spettacolo, interpretando una serie di personaggi differenti con ritmo e intensità. La sua scrittura alterna leggerezza ed emozione, costruendo un racconto che parla tanto dell’infanzia quanto delle relazioni familiari e del bisogno umano di lasciare un’eredità emotiva.

Lo spettacolo affronta anche il tema della trasmissione culturale: cosa resta di un genitore nei ricordi di un figlio? E quale ruolo può avere l’arte nella formazione personale? Domande che emergono con delicatezza nel corso della rappresentazione, senza mai perdere autenticità o sensibilità.

Pensato per spettatori dai 12 anni in su, L’art d’être mon père sarà in scena giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 maggio alle 20.00, mentre domenica 24 maggio lo spettacolo inizierà alle 16.30. I biglietti sono disponibili a tariffa intera di 31 euro e ridotta di 19 euro per studenti e giovani tra i 12 e i 18 anni.

Per maggiori informazioni e per prenotare i biglietti, consultare il sito ufficiale: https://www.letheatredesmuses.com/programme-adulte/l-art-d-etre-mon-pere/