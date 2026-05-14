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Eventi | 14 maggio 2026, 17:56

Villa Medici a Roma: mostre, vernissage e appuntamenti culturali tra maggio e giugno con Pol Taburet, Festival des Cabanes e i borsisti dell’Accademia di Francia

Villa Medici presenta il calendario dei prossimi eventi in programma tra maggio e giugno, tra arte contemporanea, installazioni e incontri aperti al pubblico

Credito fotografico: Villa Medici - ©Daniele Molajoli

Credito fotografico: Villa Medici - ©Daniele Molajoli

L’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici annuncia i prossimi vernissage e appuntamenti culturali in programma nelle prossime settimane, con una serie di eventi dedicati all’arte contemporanea, alla ricerca artistica e all’incontro con il pubblico.

Il primo appuntamento è previsto per domani, venerdì 15 maggio, dalle ore 18:00 alle 20:00, con “Pol Taburet: Paranoia as a Method, Art Club #40”, evento dedicato all’artista Pol Taburet nell’ambito del format Art Club.

Seguirà, mercoledì 20 maggio dalle ore 17:00 alle 20:00, il “Festival des Cabanes de la Villa Médicis”, iniziativa ospitata negli spazi di Villa Medici.

Il calendario proseguirà giovedì 18 giugno, dalle ore 18:00 alle 20:30, con “Oracoli al di là del mare”, mostra dei borsisti dell’Accademia di Francia a Roma.

Ultimo appuntamento in programma giovedì 25 giugno, dalle ore 17:00 alle 00:00, con “Habiter Demain (Abitare Domani) – Nuit des Cabanes”, evento dedicato al tema dell’abitare contemporaneo.

Maggiori informazioni sui singoli eventi sono disponibili sul sito ufficiale: https://villamedici.it/

Per partecipare agli appuntamenti è possibile confermare la propria presenza tramite il modulo online disponibile al seguente link: https://villamedici.it/rsvp/

Redazione

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