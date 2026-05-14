I Ballets de Monte-Carlo celebrano 40 anni: tutti gli appuntamenti imperdibili della stagione 2026!

L’estate 2026 dei Ballets de Monte-Carlo sarà caratterizzata da una serie di appuntamenti dedicati alla danza, alla formazione e alla celebrazione dei 40 anni della Compagnia. Tra gala, spettacoli internazionali, tournée e stage estivi, il programma coinvolgerà il Principato di Monaco e numerose scene internazionali.

Il Gala de l’Académie rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione, offrendo al pubblico l’opportunità di ammirare il lavoro e il talento degli allievi della prestigiosa scuola di danza dei Ballets de Monte-Carlo. Lo spettacolo si terrà a Monaco, presso la Salle Garnier dell’Opéra de Monte-Carlo, il 19 e 20 giugno 2026 alle ore 19:30.

Gala Académie Princesse Grace. Foto: © AB

Il 3 e 4 luglio 2026 alle ore 19:30, a Monaco, presso il Grimaldi Forum – Salle des Princes, si terrà la Soirée de Gala dedicata al 40° anniversario dei Ballets de Monte-Carlo. Il programma rimane ancora riservato, ma l’evento riunirà danzatori, coreografi, musicisti e artisti che hanno contribuito alla storia della Compagnia.

Soirée de Gala per i 40 anni della Compagnia con spettacolo a sorpresa e artisti ospiti. Foto: © Ballets de Monte-Carlo



Il Monaco Dance Forum ospiterà inoltre la Compagnie Humaine con il coreografo Éric Oberdorff. La compagnia presenterà “Waku Doki” il 10 e 11 luglio 2026 alla Salle Garnier dell’Opéra de Monte-Carlo. La nuova creazione unirà la virtuosità della danza a un dispositivo digitale immersivo, proponendo una performance che punta a superare i confini tradizionali della scena coreografica.

Compagnie Humaine - “Waku Doki”. Foto: © Éric Oberdorff - 2026



Dal 17 al 19 luglio 2026 alle ore 19:30, il Monaco Dance Forum accoglierà a Monaco, presso il Grimaldi Forum – Salle des Princes, il Ballet de l’Opéra National de Paris con “La Dame aux Camélias” di John Neumeier. La compagnia parigina sarà accompagnata dall’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Lo spettacolo, della durata di 2 ore e 50 minuti con 2 intervalli, sarà presentato in coproduzione con il Grimaldi Forum.

Audric Bezard, Premier danseur et Amandine Albisson, Étoile du Ballet de l'Opéra de Paris. Foto: © Svetlana Loboff / OnP



Parallelamente agli eventi nel Principato, i Ballets de Monte-Carlo proseguiranno la propria attività internazionale portando il repertorio di Jean-Christophe Maillot in diverse città europee e asiatiche, tra cui Hwaseong, Seul, Daejeon, Vaison-la-Romaine, Orange e Ludwigsbourg.

Dancers of the Monte Carlo Ballet in LAC, 2019. Foto: © Alice Blangero



L’Académie Princesse Grace organizzerà inoltre gli stage estivi dal 6 luglio al 1° agosto 2026. I corsi saranno aperti agli studenti dagli 11 ai 19 anni compiuti al momento dello stage. Gli stage potranno inoltre servire come audizione per la stagione 2026-2027 esclusivamente per gli allievi tra i 13 e i 17 anni, nati tra il 2009 e il 2013.

Foto: © Alice Blangero



Le sessioni si svolgeranno nelle seguenti date:

dal lunedì 6 luglio a sabato 11 luglio 2026;

dal lunedì 13 luglio a sabato 18 luglio 2026;

dal lunedì 20 luglio a sabato 25 luglio 2026;

dal lunedì 27 luglio a sabato 1° agosto 2026.

Con una programmazione che unisce spettacolo, formazione e presenza internazionale, i Ballets de Monte-Carlo celebreranno nel 2026 i 40 anni della Compagnia attraverso una stagione ricca di eventi dedicati alla danza e ai protagonisti della sua storia.

Per ulteriori informazioni sul programma e sulle attività dei Les Ballets de Monte-Carlo è possibile consultare il sito ufficiale:

https://www.balletsdemontecarlo.com/fr.