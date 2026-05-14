Blanca Li presiede la Giuria della Competizione Immersiva del 79° Festival di Cannes

Il 79° Festival di Cannes ha ufficializzato la composizione della Giuria della Competizione Immersiva, la sezione dedicata alle nuove forme di narrazione e alle esperienze immersive più innovative dell’anno. A presiedere la giuria sarà Blanca Li, direttrice artistica franco-spagnola riconosciuta a livello internazionale per il suo lavoro nel campo della creazione contemporanea e delle arti immersive.

Per questa edizione, Blanca Li sarà affiancata da una giuria internazionale composta da professionisti provenienti da diversi ambiti della produzione audiovisiva e artistica. Ne fanno parte la regista francese Céline Tricart, il compositore e regista olandese Michel van der Aa, la regista e produttrice inglese Mary Matheson e il regista taiwanese Hsin-Chien Huang.

Blanca Li ha costruito una carriera tra danza, cinema e creazione digitale, collaborando con importanti personalità della moda, della musica e del cinema. Tra i suoi progetti più noti figura Le Bal de Paris, premiato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2021 come migliore esperienza VR.

Accanto a lei siederà la regista francese Céline Tricart, specializzata in realtà virtuale e aumentata. Le sue opere sono state presentate in festival internazionali come Sundance, Venezia e Tribeca, dove ha ottenuto il Storyscapes Award per l’esperienza VR The Key.

Farà parte della giuria anche Michel van der Aa, compositore e regista olandese noto per le sue creazioni che combinano musica, cinema e tecnologie digitali. Il suo progetto VR From Dust ha ricevuto nel 2025 il premio per la migliore opera immersiva al Festival di Cannes.

La regista e produttrice britannica Mary Matheson porterà nella giuria la sua esperienza nel campo delle produzioni XR a forte impatto sociale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con realtà internazionali come NASA, Google e Nazioni Unite.

Completa la giuria il regista taiwanese Hsin-Chien Huang, artista specializzato in nuovi media e narrazione immersiva, le cui opere sono state presentate in oltre 50 Paesi e premiate in importanti festival internazionali dedicati alla realtà virtuale e all’arte digitale.

La Competizione Immersiva del Festival di Cannes è dedicata alle opere che esplorano nuove modalità narrative attraverso linguaggi innovativi e tecnologie immersive. Il compito della giuria sarà quello di selezionare e premiare il progetto considerato più innovativo dell’anno.

Il Premio per la Migliore Opera Immersiva verrà assegnato il prossimo 21 maggio presso la Plage des Palmes, nell’ambito del programma ufficiale del Festival di Cannes 2026.