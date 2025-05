Oggi Nizza celebra l’Europa: torna il “Nice Europe Day” con musica, laboratori e sorprese per tutti

Oggi, sabato 17 maggio 2025, dalle 11 alle 19, il cuore di Nizza si tinge di blu e oro per la quarta edizione del Nice Europe Day, una giornata all’insegna dell’Unione Europea e dei suoi valori, tra divertimento, creatività e partecipazione.

L’appuntamento è nei suggestivi spazi del Jardin Albert Ier e del Théâtre de Verdure.



Un evento gratuito, aperto a tutti, pensato per tutta la famiglia, con un ricco programma di laboratori, spettacoli e momenti culturali per avvicinare grandi e piccoli al mondo europeo in modo coinvolgente e originale.





I momenti da non perdere

Jazz itinerante

Alle 11:30, 13:00, 14:00 e 15:00 il New Orleans Jazz Orchestra porterà le sue sonorità per le vie del parco in allegre parate musicali.



Premiazione Blue School

Alle 12:00, le scuole Marcel Pagnol di Nizza, l’Istituto Comprensivo Sanremo Levante e la scuola Saint-Charles di Monaco riceveranno il prestigioso diploma Blue School dell’UNESCO per il loro impegno nella tutela dell’ambiente marino.



Gioco dell’Europa

Alle 14:00 e alle 17:30, al Centro Europe Direct sarà possibile scoprire EUNOC, un gioco da tavolo dedicato all’Unione Europea.



Mini-conferenze “L’Europa in 15 minuti”

Alle 14:30 e alle 16:30, il Café de l’Europe ospiterà incontri rapidi per scoprire aspetti inediti del progetto europeo.



Moda e performance artistica

Alle 15:30 l’artista La Grande Marianne si esibirà in una performance fuori dagli schemi, accompagnata dal violino di Maria Baran.



Talenti in scena

Alle 16:00 spazio ai vincitori del concorso “Les jeunes chantent l’Europe”, che canteranno dal vivo per celebrare l’Europa.



Musica dal vivo e poesia in violino

La violinista Maria Baran incanterà il pubblico alle 16:30, 17:30 e 18:30 con esibizioni tra grazia e virtuosismo.



Bingo europeo

Alle 17:00 appuntamento con il divertente Bingo dell’Europa: in palio sorprese e premi.



Concerto finale

Alle 18:00, il cantautore nizzardo Benjamin Yang chiuderà la giornata con un concerto di brani originali.





Laboratori creativi e giochi per tutta la giornata

Dalle 11:00 alle 19:00, il Jardin Albert Ier ospiterà numerosi laboratori gratuiti:

Atelier creativi e giochi del Centro Europe Direct

Letture itineranti con la Bib’Mobile della città di Nizza

Trucchi e make-up a tema europeo con l’Ecole FAM

Realizzazione di “galets europei” con Les galets de Nice

Creazione di palloncini con Nicolas Stutzmann

Corone di fiori con Marmotine

Origami con En vert et rouge

Ricette d’Europa con Cuisine sur cours

Creazione di bandiere con La Tryciclette Design

Laboratorio “Tessiamo l’Europa” con l’associazione NiceWool



Tra le animazioni: giochi in legno, boule, babyfoot, chamboule-tout, pinze con gadget, costruzioni Kapla e il gioco Pelagos Aventura sul mondo marino mediterraneo.



Al Café de l’Europe si potrà anche dialogare e riflettere su cosa significhi davvero essere cittadini europei, il tutto davanti a una tazza di caffè.



Eurovision Party: lo show serale

Dalle 18:30 il Théâtre de Verdure si trasformerà in una vera e propria arena dell’Eurovision Song Contest!

Non servirà volare a Basilea: lo spettacolo arriverà a Nizza con food truck, musica live, quiz, giochi e ospiti speciali.

A condurre la serata, il duo drag Ginger Bitch (Drag Race France, Stagione 2) e Lady MissTik, con la partecipazione straordinaria del duo Madame Monsieur (Eurovision 2018 – “Mercy”) e la cantante lirica Prune Guillaumon.



Un collegamento in diretta con i giornalisti presenti in Svizzera permetterà di vivere l’evento in tempo reale.



In famiglia, in coppia o con amici, il Nice Europe Day assicura un giorno di festa, cultura e condivisione all’insegna dell’Europa.