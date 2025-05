Nizza coltiva il futuro: al via le 48 Ore dell’Agricoltura Urbana

Si apre oggi, sabato 17 maggio, l’edizione 2025 delle “48 Ore dell’Agricoltura Urbana”, un appuntamento ormai consolidato che da dieci anni celebra e promuove le pratiche agricole nelle aree urbane e periurbane.

Alle ore 11, presso il centro AnimaNice di Saint-Isidore (Boulevard des Jardiniers 136), sarà presentata e distribuita gratuitamente la nuova Guida all’Agricoltura Urbana, alla presenza di Catherine Moreau, vicesindaca con delega all’Agricoltura Urbana e agli Orti Urbani, nonché consigliera metropolitana.



Il festival, in programma fino a domenica 18 maggio, offre ai cittadini la possibilità di visitare i 19 orti urbani della città, incontrare gli ortolani amatoriali e scoprire da vicino le esperienze di agricoltura locale promosse da associazioni e comunità.

Un’occasione per riflettere sull’importanza di un’alimentazione più sana, sostenibile e a chilometro zero.



Fulcro dell’edizione di quest’anno è il lancio del nuovo manuale dedicato a chi desidera avvicinarsi all’agricoltura urbana.

La guida, curata dai servizi della Metropoli Nice Côte d’Azur, propone strumenti pratici ed esempi concreti per avviare orti in città, con un’attenzione particolare al clima mediterraneo e alle caratteristiche urbanistiche del territorio costiero.

Il volume sarà disponibile anche in formato digitale sul sito ufficiale della Città di Nizza e della Metropoli.



«Di fronte alle sfide del cambiamento climatico e della sicurezza alimentare, commenta Catherine Moreau, l’agricoltura urbana non è più solo una scelta green, ma una necessità concreta. Investire negli orti urbani significa promuovere la resilienza, rafforzare l’autonomia alimentare e costruire comunità più coese».



Dal 2013, la città ha realizzato numerosi spazi di coltivazione condivisa, veri e propri laboratori a cielo aperto per l’educazione ambientale, la coesione sociale e la transizione ecologica.