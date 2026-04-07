Pesticidi nell’aria, arriva la mappa interattiva nazionale: dati accessibili a cittadini e istituzioni

Una mappa interattiva per conoscere, monitorare e comprendere la presenza di pesticidi nell’aria.

È il nuovo strumento messo a disposizione da Atmo France, che dal 30 marzo ha attivato una piattaforma nazionale capace di visualizzare le concentrazioni di queste sostanze nell’atmosfera.



L’iniziativa nasce per colmare una lacuna informativa spesso sottovalutata: i pesticidi, comunemente associati all’inquinamento di suolo, acqua e alimenti, sono infatti presenti anche nell’aria che respiriamo quotidianamente.

In alcuni casi si tratta persino di sostanze vietate da oltre vent’anni, ma ancora rilevabili a causa della loro elevata persistenza ambientale.



Un archivio dati accessibile e interattivo

Il cuore del progetto è PhytAtmo Dataviz, piattaforma che consente di consultare in modo semplice e immediato le misurazioni raccolte su tutto il territorio francese. Il sistema si basa su PhytAtmo, la banca dati nazionale che centralizza le rilevazioni effettuate dal 2002 dalle associazioni accreditate per il monitoraggio della qualità dell’aria.



La mappa non rappresenta direttamente il livello di esposizione della popolazione, ma offre uno strumento di osservazione e analisi utile per individuare anomalie o situazioni che richiedono particolare attenzione, in un contesto in cui non esistono ancora valori limite fissati per legge.



Uno strumento per istituzioni, agricoltori e cittadini

La piattaforma si rivolge a un pubblico ampio e diversificato. Le istituzioni possono utilizzarla per orientare le politiche territoriali e ambientali; gli operatori del settore agricolo per comprendere meglio l’impatto delle proprie attività; i cittadini, infine, per accedere a informazioni trasparenti e facilmente interpretabili.



L’obiettivo è favorire una conoscenza condivisa e basata su dati oggettivi, capace di supportare le decisioni pubbliche in ambiti chiave come pianificazione urbana, agricoltura e tutela ambientale, rafforzando al tempo stesso la consapevolezza collettiva sui rischi legati alla presenza dei pesticidi nell’aria.



