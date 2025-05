Monaco, inaugurato il Monte-Carlo Cigar Club

Lunedì 19 maggio è stato inaugurato il Monte-Carlo Cigar Club da Stéphane Valeri, Presidente e Amministratore Delegato di Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM), Albert Manzone, Direttore Generale del Gruppo, accompagnati da Dominique Gyselinck e Frédéric Deschamps, fondatrice e CEO della società Dominique London, partner di questa nuova struttura.

L’evento si è svolto alla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II, che ha svelato la targa inaugurale di questo luogo carico di storia. Questo spazio fu infatti, un tempo, l’ufficio di François Blanc, che fondò la Société des Bains de Mer esattamente 162 anni fa, su richiesta del Principe Carlo III. Un centinaio di ospiti erano presenti per l’occasione, tra cui rappresentanti ufficiali del Principato, personalità del mondo del sigaro, il Signor Randolph Leonard Spencer Churchill, gli architetti e gli artigiani che hanno dato vita a questo scrigno, così come i primi membri del club, accolti da Jean Thomas, direttore della struttura, in vista dell’apertura ufficiale del 28 maggio.

“Si dice talvolta che i pianeti si allineano quando tutto converge per offrire il meglio. In questo progetto, talenti, competenze e passione condivisa hanno generato una dinamica di energia rara, per dare vita a un luogo d’eccezione: un cigar club destinato a essere tra i più prestigiosi al mondo.” — Con queste parole, Stéphane Valeri ha inaugurato il 19 maggio il nuovissimo Monte-Carlo Cigar Club.

Il Monte-Carlo Cigar Club è un progetto portato avanti da quasi due anni da Albert Manzone, Direttore Generale della SBM e grande conoscitore del mondo del sigaro, in collaborazione con Dominique London, società leader nella distribuzione di sigari e distillati di lusso, con il prezioso contributo di Christophe Navarre, membro del Consiglio di Amministrazione della SBM e appassionato di sigari, e in stretta collaborazione con Philippe Gatti, Direttore della Régie des Tabacs di Monaco.

L’obiettivo era ampliare l’esperienza del Grand Art de Vivre firmato Monte-Carlo Société des Bains de Mer con un’offerta di sigari di altissimo livello, in un luogo unico al mondo, dedicato agli aficionados. Con 275 referenze selezionate tra i migliori produttori di long filler — Cuba, Nicaragua, Honduras, Repubblica Dominicana — e un totale di 35.000 sigari, il Monte-Carlo Cigar Club propone un’offerta 100% artigianale di altissima gamma, da degustare in un ambiente sofisticato, su una delle piazze più celebri al mondo.

Situato al primo piano del Casinò di Monte-Carlo, in uno spazio di 200 m² affacciato sul mare e dotato di un’ampia terrazza, il Monte-Carlo Cigar Club è stato ideato dagli architetti Bruno Moinard e Claire Bétaille, e realizzato sotto la supervisione della Direzione delle Costruzioni e del Patrimonio Edilizio della SBM. Pelli goffrate che evocano la texture di una foglia di sigaro, tonalità di larice, marmo, ottone: il décor estremamente raffinato, fatto di materiali naturali e colori caldi, invita subito a un momento sospeso, per gustare il meglio dell’arte del sigaro.