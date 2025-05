Nizza sott’acqua: il mare dei tesori fragili

Nel nuovo numero speciale di Nice Magazine numero 28, ci immergiamo, letteralmente, nel cuore di uno dei patrimoni naturali più affascinanti e delicati della Costa Azzurra: la biodiversità marina della zona di Nizza.



Già nel XIX° secolo, Nizza attirava artisti da tutta Europa, sedotti dalla luce unica del suo cielo e dai colori cangianti del paesaggio.

Ma non solo pittori: medici, farmacisti e scienziati appassionati di naturalismo giungevano anch’essi qui, affascinati dalla straordinaria varietà di flora e fauna, sia terrestre che marina.