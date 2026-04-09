Letture per bebè in biblioteca: un’ora tra storie e fantasia

Un’ora di storie, immagini e immaginazione pensata per i più piccoli. Lunedì 13 aprile, dalle 10:00 alle 11:00, la biblioteca di Breil-sur-Roya ospita l’iniziativa “RDV Bébés lecteurs”, un momento speciale dedicato ai bambini e alle loro famiglie.
Un momento dolce e tranquillo dedicato alle storie e ai libri, pensato per i più piccoli da 0 a 3 anni.
L’iniziativa rientra tra le attività culturali e di svago promosse dalla biblioteca, con l’obiettivo di stimolare fin da subito il piacere della lettura.
Gli organizzatori ricordano che è richiesta l’iscrizione preventiva direttamente in biblioteca, poiché i posti sono limitati.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la struttura tramite i canali ufficiali, inclusa la pagina Facebook QUI.