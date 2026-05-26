Mougins entra per la prima volta in “1 Kilomètre de Danse”: il 31 maggio Scène55 ospita la grande festa della danza

Per la sua quinta edizione, “1 Kilomètre de Danse”, evento itinerante sostenuto dal Ministère de la Culture e dal Centre National de la Danse, torna dal 23 maggio al 7 giugno 2026 coinvolgendo otto città francesi. Tra queste, per la prima volta, entra anche Mougins, che ospiterà l’iniziativa domenica 31 maggio dalle ore 14 alle 20 nell’ambito della chiusura di stagione di Scène55.

L’arte coreografica occupa un ruolo centrale nel territorio di Mougins e, per questa occasione, Scène55 e il Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower invitano danzatori, artiste, artisti e pubblico a partecipare a una grande festa della danza articolata su tre palchi all’aperto. Un appuntamento aperto a tutti, pensato per valorizzare la partecipazione collettiva e l’incontro tra stili, culture e tradizioni differenti.

“1 Kilomètre de Danse” si presenta come una giornata gratuita e festiva dedicata alla danza in tutte le sue forme. Dalla danza classica al modern jazz, dalle danze da sala alle discipline urbane, fino al contemporaneo e alle tradizioni folkloristiche, l’evento accoglie professionisti, amatori e appassionati senza distinzione.

Associazioni di danza, conservatori, artisti, coreografi e gruppi amatoriali animeranno lo spazio pubblico e i palchi messi a disposizione, offrendo performance e momenti di condivisione attraverso il linguaggio universale della danza.

Il programma della giornata prevede un riscaldamento collettivo, presentazioni, spettacoli e DJ set, seguendo uno spirito partecipativo ispirato al modello della Fête de la Musique.

L’iniziativa sarà inoltre accompagnata da un’intervista a Pierre Caussin, direttore artistico e amministrativo di Scène55, dedicata alla partecipazione della città di Mougins a “1 Kilomètre de Danse”, realizzata per il Ministère de la Culture: https://www.culture.gouv.fr/actualites/1km-de-danse-2026-l-evenement-s-empare-de-la-ville-de-mougins.