Autobus gratuiti a Monaco durante i grandi eventi del 2026

Il Governo del Principato di Monaco rinnova anche per il 2026 la gratuità dell’intera rete di autobus gestita dalla Compagnia degli Autobus di Monaco in occasione dei principali eventi internazionali in programma sul territorio.

La misura, già sperimentata con successo nel 2025, si inserisce nel più ampio piano di mobilità sostenibile promosso dalle autorità monegasche. L’obiettivo è incentivare residenti e visitatori a utilizzare il trasporto pubblico nei periodi di maggiore affluenza, quando la circolazione stradale risulta particolarmente congestionata e soggetta a limitazioni.

Per il 2026, la gratuità del servizio sarà attiva in concomitanza con alcuni degli appuntamenti più rilevanti del calendario del Principato. In particolare, il provvedimento interesserà:

il Rolex Monte-Carlo Masters, dal 6 al 10 aprile;

il Gran Premio Storico di Monaco, dal 24 al 26 aprile;

il Monaco E-Prix, il 16 e 17 maggio;

il Formula 1 Gran Premio di Monaco, dal 1° all’8 giugno;

la Vuelta, il 22 e 23 agosto;

il Monaco Yacht Show e il Luxe Pack Monaco, dal 18 al 30 settembre.

La gratuità non sarà limitata alle sole linee che servono direttamente le aree interessate dagli eventi, ma si estenderà all’intera rete di autobus del Principato.

Le modalità operative specifiche saranno comunicate di volta in volta dalla Compagnia degli Autobus di Monaco prima di ciascuna manifestazione.

