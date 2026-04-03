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Politica | 03 aprile 2026, 12:00

Monaco accoglie cinque nuovi Ambasciatori e rafforza i rapporti diplomatici con cinque Paesi partner

Accreditamento di cinque Ambasciatori: Benin – Estonia – Kuwait – Norvegia – Ungheria

© Stéphane Danna – Direzione della Comunicazione.

© Stéphane Danna – Direzione della Comunicazione.

Rafforzare i legami internazionali e consolidare nuove opportunità di cooperazione. È questo il filo conduttore dell’incontro che si è svolto giovedì 2 aprile all’Hôtel Hermitage, dove Isabelle BERRO-AMADEÏ, Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, ha accolto i nuovi Ambasciatori accreditati presso il Principato.

Durante il pranzo ufficiale, sono stati ricevuti:

  • Corinne BRUNET, Ambasciatrice del Benin;
  • Viljar LUBI, Ambasciatore dell’Estonia;
  • Abdullah Suleiman ALSHAHEEN, Ambasciatore del Kuwait;
  • Vegar Sundsbø BRYNILDSEN, Ambasciatore della Norvegia;
  • Miklós Erik TROMLER, Ambasciatore dell’Ungheria.

L’incontro si è svolto in un clima di dialogo costruttivo e collaborazione, alla presenza del Console Generale onorario di Norvegia, dei Consoli onorari di Estonia e Ungheria e dei rappresentanti del Monaco Economic Board e del Consiglio Strategico per l’Attrattività.

Nel corso dei colloqui, sono stati approfonditi i principali ambiti di cooperazione tra il Principato e i Paesi rappresentati. In particolare, l’evento ha rappresentato “un’importante occasione di confronto sui diversi aspetti delle relazioni di amicizia e cooperazione”, confermando la volontà condivisa di sviluppare ulteriormente i rapporti bilaterali.

Il Principato di Monaco punta su relazioni solide e su un dialogo internazionale sempre più dinamico, fondato su cooperazione e diplomazia.

Redazione

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