Monaco accoglie cinque nuovi Ambasciatori e rafforza i rapporti diplomatici con cinque Paesi partner

Rafforzare i legami internazionali e consolidare nuove opportunità di cooperazione. È questo il filo conduttore dell’incontro che si è svolto giovedì 2 aprile all’Hôtel Hermitage, dove Isabelle BERRO-AMADEÏ, Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, ha accolto i nuovi Ambasciatori accreditati presso il Principato.
Durante il pranzo ufficiale, sono stati ricevuti:
- Corinne BRUNET, Ambasciatrice del Benin;
- Viljar LUBI, Ambasciatore dell’Estonia;
- Abdullah Suleiman ALSHAHEEN, Ambasciatore del Kuwait;
- Vegar Sundsbø BRYNILDSEN, Ambasciatore della Norvegia;
- Miklós Erik TROMLER, Ambasciatore dell’Ungheria.
L’incontro si è svolto in un clima di dialogo costruttivo e collaborazione, alla presenza del Console Generale onorario di Norvegia, dei Consoli onorari di Estonia e Ungheria e dei rappresentanti del Monaco Economic Board e del Consiglio Strategico per l’Attrattività.
Nel corso dei colloqui, sono stati approfonditi i principali ambiti di cooperazione tra il Principato e i Paesi rappresentati. In particolare, l’evento ha rappresentato “un’importante occasione di confronto sui diversi aspetti delle relazioni di amicizia e cooperazione”, confermando la volontà condivisa di sviluppare ulteriormente i rapporti bilaterali.
Il Principato di Monaco punta su relazioni solide e su un dialogo internazionale sempre più dinamico, fondato su cooperazione e diplomazia.