Monaco accoglie cinque nuovi Ambasciatori e rafforza i rapporti diplomatici con cinque Paesi partner

Rafforzare i legami internazionali e consolidare nuove opportunità di cooperazione. È questo il filo conduttore dell’incontro che si è svolto giovedì 2 aprile all’Hôtel Hermitage, dove Isabelle BERRO-AMADEÏ, Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, ha accolto i nuovi Ambasciatori accreditati presso il Principato.

Durante il pranzo ufficiale, sono stati ricevuti:

Corinne BRUNET , Ambasciatrice del Benin;

, Ambasciatrice del Benin; Viljar LUBI , Ambasciatore dell’Estonia;

, Ambasciatore dell’Estonia; Abdullah Suleiman ALSHAHEEN , Ambasciatore del Kuwait;

, Ambasciatore del Kuwait; Vegar Sundsbø BRYNILDSEN , Ambasciatore della Norvegia;

, Ambasciatore della Norvegia; Miklós Erik TROMLER, Ambasciatore dell’Ungheria.

L’incontro si è svolto in un clima di dialogo costruttivo e collaborazione, alla presenza del Console Generale onorario di Norvegia, dei Consoli onorari di Estonia e Ungheria e dei rappresentanti del Monaco Economic Board e del Consiglio Strategico per l’Attrattività.

Nel corso dei colloqui, sono stati approfonditi i principali ambiti di cooperazione tra il Principato e i Paesi rappresentati. In particolare, l’evento ha rappresentato “un’importante occasione di confronto sui diversi aspetti delle relazioni di amicizia e cooperazione”, confermando la volontà condivisa di sviluppare ulteriormente i rapporti bilaterali.

Il Principato di Monaco punta su relazioni solide e su un dialogo internazionale sempre più dinamico, fondato su cooperazione e diplomazia.