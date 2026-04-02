L’Ambasciata del Principato di Monaco in Francia accoglie gli studenti del CINUP: incontro a Parigi sulla diplomazia monegasca

Martedì 23 marzo 2026, l’Ambasciata del Principato di Monaco in Francia ha aperto le sue porte a una delegazione di circa venti studenti del Comité Interuniversitaire des Nations Unies de Paris (CINUP), offrendo loro un’occasione privilegiata di confronto con il mondo della diplomazia monegasca.

L’incontro si è svolto a Parigi ed è stato inaugurato da Sua Eccellenza Valérie Bruell-Melchior, Ambasciatrice del Principato di Monaco presso la Francia e la Principato di Andorra. Nel suo intervento introduttivo, l’Ambasciatrice ha illustrato le principali attualità monegasche e le dinamiche geopolitiche che interessano il Principato, soffermandosi anche sul proprio ruolo diplomatico e sulle relazioni bilaterali con i Paesi accreditati.

Particolare attenzione è stata dedicata alla recente visita ufficiale a Monaco di Xavier Espot Zamora, Capo del Governo andorrano, svoltasi dal 19 al 21 marzo 2026, esempio concreto della cooperazione tra i due Stati.

Nel corso della giornata, i diplomatici hanno presentato agli studenti le caratteristiche distintive del Principato: dalla sua storia istituzionale al funzionamento politico, fino alla specificità del suo sistema amministrativo. Ampio spazio è stato riservato anche alle solide relazioni franco-monegasche e al posizionamento internazionale di Monaco, attivo all’interno delle principali organizzazioni multilaterali.

L’incontro si è poi trasformato in un momento di dialogo aperto, durante il quale gli studenti — particolarmente coinvolti e preparati — hanno posto domande su temi di attualità internazionale, sulle attività quotidiane della diplomazia e sul ruolo del Principato nei contesti globali.

Fondato nel 2012, il CINUP riunisce studenti provenienti da una ventina di università e grandi scuole parigine, tra cui Sciences Po, HEC Paris, l’Università Paris-Saclay, l’Università Paris Nanterre, la Sorbonne, IRIS Sup’ e Dauphine-PSL. L’associazione si propone di rendere le relazioni internazionali più accessibili agli studenti, promuovendo incontri con attori istituzionali di primo piano, visite diplomatiche e l’organizzazione del Paris International Model United Nations (PIMUN).