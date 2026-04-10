Monte-Carlo Société des Bains de Mer rafforza l’impegno per la pesca sostenibile: tre nuovi ristoranti aderiscono al programma Mr. Goodfish (Foto)

Il Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer rafforza il proprio impegno a favore della pesca sostenibile con l’ingresso di tre nuovi ristoranti nel programma europeo Mr. Goodfish. Con le nuove adesioni, il numero totale di punti di ristorazione coinvolti all’interno del Resort sale a 18.

La firma delle convenzioni è avvenuta giovedì 2 aprile 2026 presso il Salon Régence dell’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, alla presenza del Presidente-Délégué Stéphane Valeri e di Paul Ruchon, Chargé de mission per Mr. Goodfish. I nuovi ingressi riguardano Amazónico Monte-Carlo, Mada One e l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo (Limun Bar e servizio in camera), che si aggiungono ai 15 esercizi già aderenti.

L’iniziativa si inserisce nella strategia di sviluppo sostenibile promossa dal Gruppo, sotto la guida di Stéphane Valeri e della Segretaria Generale Virginie Cotta, responsabile della Responsabilità Sociale d’Impresa (RSE).

La collaborazione tra Monte-Carlo Société des Bains de Mer e il programma Mr. Goodfish è attiva dal 2015, quando il ristorante Vistamar – oggi Le Pavyllon Monte-Carlo all’Hôtel Hermitage Monte-Carlo – è stato il primo ad aderire. Negli anni successivi, numerosi altri ristoranti del Gruppo hanno seguito lo stesso percorso, tra cui L’Hirondelle (2016), Blue Bay Marcel Ravin (2017), Café de Paris Monte-Carlo (2019), Le Grill dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo (2020), diversi locali del Monte-Carlo Beach e del Casino de Monte-Carlo (2024), fino a ulteriori adesioni registrate nel 2025.

Creato nel 2010 da Acquario di Genova, Aquarium Finisterrae in Spagna e Nausicaá – Centre National de la Mer, il programma Mr. Goodfish promuove il consumo sostenibile dei prodotti ittici. I criteri adottati includono l’alimentazione delle specie, le pratiche di allevamento, le dimensioni minime e il rispetto dei periodi di riproduzione. Quattro volte l’anno viene pubblicata una lista di prodotti del mare conformi a questi standard.

I ristoranti aderenti si impegnano a proporre almeno due piatti basati su tali prodotti e a informare la clientela attraverso un apposito logo.

«Desidero sottolineare l’impegno di tutti i nostri chef, delle loro squadre e dei direttori degli stabilimenti, che contribuiscono quotidianamente a questa dinamica collettiva a favore dello sviluppo sostenibile. La loro adesione riflette la volontà di integrare pienamente le sfide legate alla tutela delle risorse marine e, più in generale, di proporre una cucina sempre più sostenibile e rispettosa delle stagioni», ha dichiarato Stéphane Valeri.