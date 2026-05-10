Bourride provenzale: il segreto cremoso della tradizione

Nella galassia della cucina mediterranea, tra le ricette che meglio raccontano il legame tra mare e tradizione, la bourride provenzale occupa un posto speciale.
Meno celebre della bouillabaisse, ma altrettanto identitaria, questa preparazione tipica della Provenza e della zona di Nizza è un inno alla semplicità e alla tecnica.
A base di pesce bianco, come rana pescatrice, merluzzo o nasello, la bourride si distingue per la sua consistenza cremosa e vellutata, ottenuta grazie all’aggiunta finale dell’aïoli, una salsa all’aglio simbolo della cucina locale.
A differenza di altre zuppe di pesce del Mediterraneo, non prevede né pomodoro né zafferano, mantenendo un profilo aromatico più delicato e raffinato.
Il nome deriva dall’occitano bourrido, legato al termine “bollito”: un chiaro riferimento al metodo di cottura lento e paziente che esalta i sapori del mare. Tradizionalmente servita con crostoni di pane e patate, la bourride è oggi un piatto che gli chef della Costa Azzurra reinterpretano senza tradirne l’essenza.
Ricetta della bourride provenzale (per 4 persone)
Ingredienti
Per il brodo aromatico:
- 1 porro
- 1 cipolla
- 1 carota
- 6 spicchi d’aglio
- ½ mazzetto di prezzemolo
- 2 cl di olio extravergine d’oliva
- 20 cl di vino bianco secco
- 20 cl di acqua
- Sale fino q.b.
Per l’aïoli:
- 2 spicchi d’aglio
- 1 tuorlo d’uovo
- 10 cl di olio di arachidi
- 10 cl di olio extravergine d’oliva
- Sale e pepe q.b.
Per il pesce:
- 800 g di rana pescatrice
Per completare:
- 200 g di pane casereccio
- 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva
Preparazione
1. Il brodo e il pesce
Pulire la rana pescatrice eliminando pelle e cartilagine centrale, quindi tagliarla in cubi di circa 4-5 cm. Tenere da parte il fegato, se presente.
Affettare cipolla, porro e carota. Tritare il prezzemolo e l’aglio privato dell’anima.
In una casseruola, far appassire le verdure con olio extravergine d’oliva. Aggiungere aglio e prezzemolo, quindi sfumare con il vino bianco. Unire l’acqua, salare e lasciar cuocere per circa 15 minuti.
A parte, rosolare i pezzi di rana pescatrice in padella con un filo d’olio per 2-3 minuti per lato. Scolarli conservando il liquido di cottura.
Schiacciare grossolanamente le verdure del brodo, riportare sul fuoco e immergere il pesce. Aggiungere il fondo di cottura e lasciar sobbollire per 10 minuti. Togliere il pesce e mantenerlo caldo.
Far ridurre leggermente il brodo, poi spegnere il fuoco.
2. L’aïoli
Pestare o tritare finemente l’aglio con il sale. Aggiungere il tuorlo e mescolare energicamente. Versare a filo l’olio di arachidi, come per una maionese, quindi incorporare l’olio d’oliva. Regolare di sale e pepe.
Unire l’aïoli al brodo caldo mescolando con una frusta: è questo passaggio a dare alla bourride la sua tipica consistenza cremosa.
3. Il pane
Tagliare il pane casereccio a fette spesse, spennellarle con olio d’oliva e tostarle in forno a 180°C fino a doratura.
4. Impiattamento
Disporre una fetta di pane tostato sul fondo di un piatto fondo. Aggiungere i pezzi di pesce e coprire con il brodo caldo e cremoso. Completare con prezzemolo fresco e una macinata di pepe.
Il consiglio dello chef
Per un risultato ancora più intenso, preparate il brodo il giorno prima: i sapori avranno il tempo di amalgamarsi. Al momento di servire, vi basterà scaldarlo e cuocere il pesce all’ultimo minuto.
Piatto simbolo di una cucina di confine, tra Francia e Italia, la bourride racconta la cultura gastronomica nizzarda fatta di ingredienti semplici, tecniche antiche e sapori autentici che sanno ancora sorprendere.