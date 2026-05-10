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Fashion | 10 maggio 2026, 19:00

Bourride provenzale: il segreto cremoso della tradizione

Dalla costa mediterranea un piatto antico e sorprendente: pesce bianco, brodo aromatico e aïoli per una ricetta che racconta l’anima autentica della cucina della Costa Azzurra e della Provenza

Bourride provenzale

Bourride provenzale

Nella galassia della cucina mediterranea, tra le ricette che meglio raccontano il legame tra mare e tradizione, la bourride provenzale occupa un posto speciale. 

Meno celebre della bouillabaisse, ma altrettanto identitaria, questa preparazione tipica della Provenza e della zona di Nizza è un inno alla semplicità e alla tecnica.

A base di pesce bianco, come rana pescatrice, merluzzo o nasello, la bourride si distingue per la sua consistenza cremosa e vellutata, ottenuta grazie all’aggiunta finale dell’aïoli, una salsa all’aglio simbolo della cucina locale. 

A differenza di altre zuppe di pesce del Mediterraneo, non prevede né pomodoro né zafferano, mantenendo un profilo aromatico più delicato e raffinato.

Il nome deriva dall’occitano bourrido, legato al termine “bollito”: un chiaro riferimento al metodo di cottura lento e paziente che esalta i sapori del mare. Tradizionalmente servita con crostoni di pane e patate, la bourride è oggi un piatto che gli chef della Costa Azzurra reinterpretano senza tradirne l’essenza.



Ricetta della bourride provenzale (per 4 persone)
Ingredienti
Per il brodo aromatico:

  • 1 porro
  • 1 cipolla
  • 1 carota
  • 6 spicchi d’aglio
  • ½ mazzetto di prezzemolo
  • 2 cl di olio extravergine d’oliva
  • 20 cl di vino bianco secco
  • 20 cl di acqua
  • Sale fino q.b.

Per l’aïoli:

  • 2 spicchi d’aglio
  • 1 tuorlo d’uovo
  • 10 cl di olio di arachidi
  • 10 cl di olio extravergine d’oliva
  • Sale e pepe q.b.

Per il pesce:

  • 800 g di rana pescatrice

Per completare:

  • 200 g di pane casereccio
  • 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

Preparazione
1. Il brodo e il pesce
Pulire la rana pescatrice eliminando pelle e cartilagine centrale, quindi tagliarla in cubi di circa 4-5 cm. Tenere da parte il fegato, se presente.

Affettare cipolla, porro e carota. Tritare il prezzemolo e l’aglio privato dell’anima.

In una casseruola, far appassire le verdure con olio extravergine d’oliva. Aggiungere aglio e prezzemolo, quindi sfumare con il vino bianco. Unire l’acqua, salare e lasciar cuocere per circa 15 minuti.

A parte, rosolare i pezzi di rana pescatrice in padella con un filo d’olio per 2-3 minuti per lato. Scolarli conservando il liquido di cottura.

Schiacciare grossolanamente le verdure del brodo, riportare sul fuoco e immergere il pesce. Aggiungere il fondo di cottura e lasciar sobbollire per 10 minuti. Togliere il pesce e mantenerlo caldo.

Far ridurre leggermente il brodo, poi spegnere il fuoco.

2. L’aïoli
Pestare o tritare finemente l’aglio con il sale. Aggiungere il tuorlo e mescolare energicamente. Versare a filo l’olio di arachidi, come per una maionese, quindi incorporare l’olio d’oliva. Regolare di sale e pepe.

Unire l’aïoli al brodo caldo mescolando con una frusta: è questo passaggio a dare alla bourride la sua tipica consistenza cremosa.

3. Il pane
Tagliare il pane casereccio a fette spesse, spennellarle con olio d’oliva e tostarle in forno a 180°C fino a doratura.

4. Impiattamento
Disporre una fetta di pane tostato sul fondo di un piatto fondo. Aggiungere i pezzi di pesce e coprire con il brodo caldo e cremoso. Completare con prezzemolo fresco e una macinata di pepe.

Il consiglio dello chef
Per un risultato ancora più intenso, preparate il brodo il giorno prima: i sapori avranno il tempo di amalgamarsi. Al momento di servire, vi basterà scaldarlo e cuocere il pesce all’ultimo minuto.

Piatto simbolo di una cucina di confine, tra Francia e Italia, la bourride racconta la cultura gastronomica nizzarda fatta di ingredienti semplici, tecniche antiche e sapori autentici che sanno ancora sorprendere.

Beppe Tassone

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