Amù celebra la Festa della Mamma e la Festa del Papà con due brunch Champagne sul rooftop del Fairmont Monte Carlo

Amù annuncia due brunch dedicati alla Festa della Mamma e alla Festa del Papà, in programma domenica 31 maggio 2026 e domenica 21 giugno 2026 sul rooftop del Fairmont Monte Carlo affacciato sul Mediterraneo.

Per queste due occasioni speciali, gli chef di Amù proporranno brunch Champagne pensati per accogliere le famiglie in un’atmosfera elegante e conviviale. Il menu includerà un buffet di specialità della Riviera, una selezione di piatti di terra e di mare grigliati, una varietà di formaggi affinati e dessert fatti in casa.

L’esperienza sarà accompagnata da Champagne a discrezione, musica dal vivo e animazioni dedicate ai bambini, all’interno di una cornice raffinata con vista sul mare. Il servizio comprende anche il parcheggio con valet.

I brunch si terranno:

domenica 31 maggio 2026 per la Festa della Mamma;

domenica 21 giugno 2026 per la Festa del Papà.

Il prezzo è di 145 euro a persona, con Champagne incluso senza limitazioni.

Per prenotare:

+377 93 15 48 48, amu.mc@fairmont.com oppure online:

https://www.fairmont.com/en/hotels/monte-carlo/fairmont-monte-carlo.html

Il Fairmont Monte Carlo propone inoltre una selezione di buoni regalo dedicati a esperienze gastronomiche, momenti benessere e soggiorni vista Mediterraneo, pensati per celebrare mamme e papà con un’attenzione speciale. I buoni regalo sono disponibili esclusivamente online.