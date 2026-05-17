Carciofi alla nizzarda: il profumo della Costa Azzurra nel piatto

Nella cucina di Nizza, dove il mare incontra gli orti assolati della Riviera, i carciofi alla nizzarda rappresentano uno dei piatti più autentici e identitari.

Protagonisti sono i piccoli carciofi violetti, detti poivrades, teneri e saporiti, che vengono esaltati da ingredienti semplici e profumati: olio d’oliva, pomodori, erbe aromatiche e olive.



Questa preparazione, leggera e primaverile, racconta una cucina contadina fatta di stagionalità e rispetto della materia prima.

Esiste anche una variante più fresca, arricchita con piselli e lattuga, che incarna perfettamente lo spirito della cucina nizzarda: pochi gesti, sapori netti e grande equilibrio.





La ricetta tradizionale dei carciofi alla nizzarda

Ingredienti (per 4 persone)

8 carciofi violetti

4 pomodori maturi

100 g di olive violette

2 cipolle

1 spicchio d’aglio

Succo di 1 limone

3 rametti di rosmarino

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

Preparazione

Pulizia dei carciofi

Spezzate il gambo dei carciofi, eliminate le foglie esterne più dure e tagliate la parte superiore. Divideteli quindi in quarti.



Preparare il soffritto

Sbucciate le cipolle e l’aglio. Affettate finemente le cipolle e schiacciate l’aglio. In una casseruola scaldate l’olio d’oliva e fate rosolare il tutto per circa 3 minuti.



Lavorare i pomodori

Sbollentate i pomodori per pochi secondi, pelateli, eliminate i semi e tagliateli a pezzi. Aggiungeteli al soffritto e proseguite la cottura per 5 minuti.



Cottura dei carciofi

Unite i carciofi, il succo di limone, circa 25 cl d’acqua e il rosmarino. Regolate di sale e pepe e lasciate cuocere a fuoco dolce, senza coperchio, per circa 10 minuti, finché il liquido si riduce della metà.



Tocchi finali

Aggiungete le olive negli ultimi 5 minuti di cottura. Trasferite in un piatto da portata, decorate con rosmarino e servite tiepido o freddo.



Variante “Riviera”: più verde e primaverile



Una versione meno conosciuta , ma molto diffusa nelle case nizzarde, prevede l’aggiunta di:

200 g di piselli freschi

1 piccola lattuga

1 cipollotto fresco

In questo caso, il piatto diventa ancora più delicato: le verdure vengono cotte insieme ai carciofi con poca acqua fino a ottenere una consistenza morbida e quasi stufata, ideale per esaltare la dolcezza degli ortaggi di stagione.



Il segreto della cucina nizzarda

Il vero segreto di questa ricetta non sta nella tecnica, ma nella qualità degli ingredienti: carciofi appena raccolti, olio d’oliva profumato e verdure mature al punto giusto. È una cucina che non nasconde, ma rivela.



I carciofi alla nizzarda sono molto più di un contorno: sono un piccolo viaggio nel cuore della Costa Azzurra, dove ogni piatto racconta una storia di sole, terra e tradizione.



