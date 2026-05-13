Em Sherif Monte-Carlo riapre all’Hôtel de Paris con il nuovo menu 2026 firmato Yasmina Hayek

Em Sherif Monte-Carlo ha riaperto le porte lo scorso 10 aprile all’interno del prestigioso Hôtel de Paris Monte-Carlo, inaugurando la sua quinta stagione nel Principato con nuove proposte gastronomiche e un’esperienza ancora più coinvolgente dedicata agli amanti della cucina libanese.

Fondato nel 2011 da Mireille Hayek, il gruppo Em Sherif continua la propria espansione internazionale portando la tradizione culinaria libanese nelle principali destinazioni del mondo, da Beirut a Londra, passando per Doha. Dal 2022 il marchio è presente anche a Monaco, dove Yasmina Hayek, figlia della fondatrice e Chef Esecutiva di Em Sherif Monte-Carlo, guida la proposta gastronomica del ristorante. Diplomata all’Institut Paul Bocuse, Yasmina Hayek rinnova ogni stagione il menu con creazioni che reinterpretano i sapori della tradizione libanese.

Tra le novità del 2026 figurano nuove specialità alla griglia come il Lobster, spiedini di coda di astice blu marinati con condimento al finocchio, il Lahmeh Black Angus, spiedini di manzo marinato Black Angus con chimichurri al zaatar, e lo Shawarma Lahmeh, stinco di agnello confit accompagnato da carciofi e coriandolo.

Restano protagonisti anche i tradizionali mezze caldi e freddi, tra cui l’Hummus con ceci, tahiné, limone e olio extravergine d’oliva, il Muttabal a base di melanzana alla fiamma, tahiné e melograno, le Batata Harra speziate al coriandolo e l’Halloumi marinato e grigliato con pomodori arrosto.

La proposta dolce include il celebre Baklawa Em Sherif con variazione di pistacchi, affiancato da dessert come il Meghli, budino speziato di farina di riso e noci, e il Coconut Riz bi halib, budino di riso al latte di cocco con nougatine di riso soffiato, mango, frutto della passione e sorbetto al cardamomo.

L’esperienza è completata da una selezione di cocktail signature disponibili anche in versione analcolica, tra cui il Beirut Mule con rum, arak e agrumi, l’Oasis on the Rock con gin, tè verde, zenzero e verbena, e il Rose Royale a base di Champagne, Saint-Germain, lime e rosa.

Gli ospiti potranno cenare sulla terrazza affacciata sul Mediterraneo accompagnati da concerti live e DJ set in programma dal venerdì alla domenica e tutte le sere nei mesi di luglio e agosto. La Chicha Lounge Bar arricchisce ulteriormente l’offerta con numerose proposte dedicate al relax e all’intrattenimento. Per gli appassionati di calcio, alcune partite della Coppa del Mondo FIFA 2026 saranno inoltre trasmesse nell’area lounge.

Da questa stagione il ristorante sarà accessibile anche dalla nuova entrata situata su Avenue de Monte-Carlo.