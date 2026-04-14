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Eventi | 14 aprile 2026, 09:00

Laboratorio di pittura per bambini al Parc Princesse Antoinette di Monaco dedicato a Pablo Picasso

Un’iniziativa gratuita della Mairie de Monaco per avvicinare i più giovani all’arte attraverso la creatività

Laboratorio di pittura per bambini

Laboratorio di pittura per bambini

Il 15 aprile 2026, il Parc Princesse Antoinette ospiterà un laboratorio di pittura su tela rivolto ai bambini a partire dai 7 anni. L’iniziativa, organizzata dalla Mairie de Monaco, si inserisce nella categoria “Jeunesse & Famille” e propone un’attività educativa e creativa ispirata all’universo artistico di Pablo Picasso.

L’atelier si svolgerà mercoledì 15 aprile, dalle ore 14:00 alle 15:30, presso la Salle A Fàbrica situata all’interno del parco. L’evento rappresenta un’opportunità per i partecipanti di scoprire il celebre artista attraverso un approccio pratico, lasciando spazio all’espressione personale e alla fantasia.

L’accesso è gratuito, ma è richiesta l’iscrizione preventiva contattando il numero +377 93 15 06 05. L’attività non è accessibile a persone con mobilità ridotta.

Il punto di ritrovo è l’Entrée Supérieure del Parc Princesse Antoinette, nel Principato di Monaco.

Redazione

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