Laboratorio di pittura per bambini al Parc Princesse Antoinette di Monaco dedicato a Pablo Picasso

Il 15 aprile 2026, il Parc Princesse Antoinette ospiterà un laboratorio di pittura su tela rivolto ai bambini a partire dai 7 anni. L’iniziativa, organizzata dalla Mairie de Monaco, si inserisce nella categoria “Jeunesse & Famille” e propone un’attività educativa e creativa ispirata all’universo artistico di Pablo Picasso.

L’atelier si svolgerà mercoledì 15 aprile, dalle ore 14:00 alle 15:30, presso la Salle A Fàbrica situata all’interno del parco. L’evento rappresenta un’opportunità per i partecipanti di scoprire il celebre artista attraverso un approccio pratico, lasciando spazio all’espressione personale e alla fantasia.

L’accesso è gratuito, ma è richiesta l’iscrizione preventiva contattando il numero +377 93 15 06 05. L’attività non è accessibile a persone con mobilità ridotta.

Il punto di ritrovo è l’Entrée Supérieure del Parc Princesse Antoinette, nel Principato di Monaco.