Visita di Alain Berset a Monaco in vista della Presidenza monegasca del Comitato dei Ministri

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, Alain Berset, ha effettuato una visita ufficiale nel Principato di Monaco nei giorni 8 e 9 aprile, in preparazione della Presidenza monegasca del Comitato dei Ministri, che si svolgerà dal 15 maggio al 10 novembre 2026.

Nel corso della visita, Berset è stato ricevuto in udienza da S.A.S. il Principe Sovrano Alberto II di Monaco. Ha inoltre avuto incontri con il Presidente del Consiglio Nazionale, Thomas Brezzo, e con il Segretario di Stato alla Giustizia, Samuel Vuelta Simon. I colloqui hanno evidenziato il costante impegno del Principato nella promozione dei diritti umani, nel rafforzamento dello Stato di diritto e nella tutela della democrazia, pilastri fondamentali dell’azione del Consiglio d’Europa.

Il Segretario Generale è intervenuto anche alla conferenza diplomatica annuale che riunisce gli Ambasciatori di Monaco. In questa occasione ha richiamato l’attenzione sulle principali sfide che il Consiglio d’Europa si trova ad affrontare in un contesto geopolitico in evoluzione, sottolineando al contempo il solido rapporto di fiducia tra il Principato e l’Organizzazione.

Una conferenza stampa congiunta con Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Estere e della Cooperazione, ha consentito di presentare le priorità della futura Presidenza monegasca del Comitato dei Ministri. Il programma sarà guidato dal principio: «La protezione di tutti, attraverso un’Organizzazione efficace, per rispondere alle sfide contemporanee».

Durante la visita, Alain Berset ha inoltre incontrato circa 150 studenti delle scuole superiori del Principato, partecipando a un dialogo dedicato al futuro della democrazia in Europa. L’incontro ha affrontato temi centrali quali la disinformazione, i conflitti nel continente europeo e l’impatto delle nuove tecnologie sulle società democratiche.

La visita ha confermato la convergenza di vedute tra Monaco e il Consiglio d’Europa, nonché il pieno impegno del Principato nel promuovere i valori fondamentali dell’Organizzazione nel quadro della sua prossima Presidenza.