Cimiez in festa: il “Festin des Mai” chiude l’edizione 2026 tra folklore e tradizione

Si chiude domenica 31 maggio, nei giardini di Cimiez, l’edizione 2026 del “Festin des Mai”, uno degli eventi più rappresentativi della tradizione nizzarda.

Una giornata speciale all’insegna della convivialità, dedicata alla “Journée du folklore régional”, che quest’anno coincide con un anniversario importante: i 70 anni del gruppo folklorico “Nice la Belle”.



Tra musica, danze popolari e gastronomia locale, la manifestazione rinnova il suo legame con la storia e le radici culturali del territorio.

Le origini del “Festin des Mai” risalgono infatti all’epoca romana, quando il risveglio della natura veniva celebrato con l’innalzamento del “mai”, un pino decorato con fiori e alloro, simbolo di rinascita e prosperità.





Una giornata tra spettacoli e tradizioni

Il programma di domenica propone un susseguirsi di esibizioni folkloristiche, cori e animazioni che animeranno i giardini di Cimiez per tutta la giornata. Accanto agli spettacoli, spazio anche a stand associativi e gastronomici.



Si parte alle 10.45 con le danze del gruppo “Le Cordon Camarguais”, seguite alle 11.30 da “Nice la Belle”.

Nel corso della giornata si alterneranno gruppi come “La Parpaiola”, “Lou Caireu Niçart” e la “Chorale d’Istres”, oltre alle animazioni musicali de “Les Fifres et Tambours”. Gran finale alle 17 con il tradizionale “balèti”, il ballo popolare aperto al pubblico.



Programma integrale – Domenica 31 maggio 2026

10.45 – Danze folkloristiche con Le Cordon Camarguais

11.30 – Danze folkloristiche con Nice la Belle

12.15 – Danze folkloristiche con Le Cordon Camarguais

13.00 – Danze folkloristiche con La Parpaiola

14.00 – Esibizione della Chorale d’Istres

14.45 – Animazione musicale con Les Fifres et Tambours

15.45 – Danze folkloristiche con Lou Caireu Niçart

16.15 – Danze folkloristiche con Nice la Belle

17.00 – Balèti finale con Mai Qu’Aco

Presentazione bilingue (francese/nizzardo) a cura di Aurélie Basso e Gilles Roche (NKP Production).





“Nice la Belle”, 70 anni di identità nizzarda

Fondata nel 1956 dall’uomo di teatro Francis Gag su impulso dell’allora sindaco Jean Médecin, “Nice la Belle” nasce con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura locale.

Costumi, musiche e coreografie sono stati ricostruiti ispirandosi alle tradizioni ottocentesche, grazie alla collaborazione con artisti e musicisti dell’epoca.



Dalla prima esibizione, avvenuta il 14 luglio 1956 durante il Festival Internazionale del Folklore di Nizza, il gruppo ha portato nel mondo l’identità culturale nizzarda, esibendosi in Europa e oltre.



Oggi la formazione conta 125 membri tra danzatori, musicisti, cantanti e artigiani volontari, impegnati a tramandare un patrimonio fatto di gesti, suoni e colori. Dopo decenni di gestione familiare, il gruppo continua la sua attività con una nuova co-presidenza, mantenendo vivo lo spirito originario.



Tradizione viva

Il “Festin des Mai” non è solo una festa, ma un momento di trasmissione culturale e identitaria. La chiusura dell’edizione 2026 rappresenta così non solo un appuntamento festoso, ma anche un tributo a una tradizione che continua a vivere, rinnovandosi anno dopo anno nel cuore di Nizza.



