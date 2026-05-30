Vespri, Messa Capitolare alla Cattedrale di Notre-Dame-Immaculée e concerto spirituale nella Chiesa di Sainte-Dévote

Sabato 30 maggio 2026 il Principato ospiterà due appuntamenti che uniranno la dimensione liturgica e quella musicale.
Dalle ore 18.00 alle ore 19.00, presso la Cattedrale, si terranno i Vespri e la Messa Capitolare, momento di preghiera inserito nella vita liturgica della Chiesa locale.
A seguire, dalle ore 19.30 alle ore 20.30, la Chiesa di Sainte-Dévote accoglierà il concerto spirituale “Salve Regina à travers les siècles”, dedicato all'evoluzione attraverso i secoli di una delle più celebri preghiere della tradizione cristiana.
Il concerto vedrà la partecipazione delle voci di Claire Gouton, Michel Géraud, Zeynep Castel-Branco, Annick Arpino ed Elodie Boyer, con l'accompagnamento all'organo di Laurent-Cyprien Giraud.
L'ingresso al concerto è libero e gratuito.