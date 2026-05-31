Il Boscolo di Nizza rilancia l’estate: rooftop rinnovato e cucina d’autore con Lanzilotti

Dal 15 aprile il Boscolo Hôtel & Spa Nice 5* inaugura la stagione estiva con un concept completamente rinnovato del suo rooftop e una nuova proposta gastronomica firmata dallo chef Pasquale Lanzilotti.

Nel cuore di Nizza, sul boulevard Victor Hugo, la struttura rafforza così la propria identità, puntando su un’offerta culinaria esclusiva e su ambienti pensati per accompagnare ogni momento della giornata.

Alla guida delle cucine da pochi mesi, Lanzilotti, insieme al direttore della ristorazione Frédéric Herlin, ha ridisegnato l’esperienza gastronomica delle tre anime dell’hotel: il Rooftop BClub, il Genesi Bar e il ristorante Angelo. L’obiettivo è chiaro: proporre percorsi sensoriali distinti, capaci di attrarre sia gli ospiti sia il pubblico locale.

Fiore all’occhiello della stagione è il rooftop BClub, aperto fino a fine settembre al sesto piano dell’hotel.

Con una vista panoramica a 360 gradi sui tetti di Nizza e sull’entroterra, si conferma uno degli indirizzi più esclusivi della movida cittadina. L’ambiente, elegante e contemporaneo nei toni del rosso e del bianco, richiama l’anima italiana della struttura e si lega alla collaborazione con la maison Ca’ del Bosco, simbolo dell’eccellenza Franciacorta.

A pranzo e a cena, sette giorni su sette, il ristorante del rooftop propone una cucina mediterranea stagionale con chiari accenti italiani. “Una tradizione rispettata ma riletta con equilibrio, valorizzando materie prime di alta qualità senza alterarne l’essenza”, spiega lo chef Lanzilotti.

Al bar, spazio a spritz, cocktail e mocktail selezionati, perfetti per accompagnare le serate estive.

L’esperienza prosegue al Genesi Bar, dove la mixology incontra ingredienti del territorio in un’atmosfera lounge animata da DJ set. Qui si può iniziare la giornata con una colazione ricca e artigianale, arricchita da uno spazio di show cooking, oppure concedersi un aperitivo raffinato.

Più informale ma altrettanto curato il ristorante Angelo, al piano lobby: un luogo conviviale pensato per piatti da condividere, tra tradizione italiana e tocchi contemporanei.

Complessivamente, le tre proposte contano 190 coperti e rafforzano il posizionamento dell’hotel come riferimento dell’ospitalità di lusso a Nizza, tra eleganza Belle Époque e stile italiano.

Il gruppo Boscolo, che affianca alla struttura nizzarda anche quella di Lione, amplia intanto la propria offerta: nella città francese ha recentemente introdotto un brunch domenicale ispirato alla tradizione italiana, ulteriore tassello di una strategia che punta sulla “dolce vita” declinata in chiave contemporanea.

Prima edizione della Festa Boscolo

In occasione della Festa della Repubblica, che si celebra ogni anno in Italia il 2 giugno, il Boscolo Hôtel & Spa Lyon 5* organizza la sua prima “Festa Boscolo”, un evento privato di grande rilievo che riunirà, per una sera, numerose personalità.