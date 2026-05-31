Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato all'arrivo del grande caldo, quasi un anticipo del grande Niño, il terribile "phon" d'aria calda proveniente del Golfo del Messico che infuoca le nostre estati, questa simpatica vignetta.
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Altre notizie | 31 maggio 2026, 10:00
Quando una vignetta vale come mille editoriali
Accendiamo i ventilatori
Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato all'arrivo del grande caldo, quasi un anticipo del grande Niño, il terribile "phon" d'aria calda proveniente del Golfo del Messico che infuoca le nostre estati, questa simpatica vignetta.
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