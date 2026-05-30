Domani pomeriggio, all'Église du Vœu, concerto dell’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice

Domani, domenica 31 maggio 2026, alle 15,30, l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice, si esibirà in un concerto all'Église du Vœu, in Rue Alfred Mortier 2, a Nizza.
L’Orchestra proporrà questo programma:
Direction: François Leclaircie
- Le mariage secret – D. Cimarosa
- Scènes Alsaciennes (Dimanche matin, Au cabaret, Dimanche soir) – J. Massenet
- Cortège et Carillon – J. E. Barat
- Symphonie Fantastique (Un bal) – H. Berlioz
- Fidelio (Ouverture) – L. V. Beethoven
L’entrata è libera e gratuita.