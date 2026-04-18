Matisse e Yves Saint Laurent: quando l’arte diventa moda

Dal 17 giugno al 28 settembre 2026 il Musée Matisse di Nizza e il Musée Yves Saint Laurent di Parigi firmeranno una grande esposizione dedicata a due figure centrali del Novecento: Henri Matisse e Yves Saint Laurent. Un dialogo inedito attraverserà arte e moda, mettendo in luce affinità, influenze e visioni condivise.



La mostra, intitolata Le beau, la mode et le bonheur, esplorerà il modo in cui entrambi i creatori avranno ridefinito i confini tra arti maggiori e arti applicate.

Se per Matisse i tessuti decorativi diventeranno strumenti per espandere lo spazio pittorico oltre i limiti del reale, per Saint Laurent la pittura si tradurrà in volume, trasformando l’abito in una forma dinamica, capace di muoversi nello spazio come una scultura.

Henri Matisse, La Conversation, 1938 Huile sur toile, 46,7 × 55,4 cm San Francisco Museum of Modern Art Legs de Mr. James D. Zellerbach © Photo : San Francisco Museum of Modern Art/Bridgeman Images

Cucire e dipingere si riveleranno così gesti affini: entrambi fondati su una ricerca rigorosa della linea, sull’equilibrio tra colori e materiali, sulla tensione tra superficie e tridimensionalità. Non sarà un caso che artista e couturier condivideranno un linguaggio simile, fatto di espressioni come “tagliare nel colore” o “modellare la materia”.



Nato in un contesto segnato dall’industria tessile del Nord della Francia, Matisse svilupperà fin da giovane una forte attrazione per stoffe, costumi e ornamenti. La moda attraverserà la sua opera e ne diventerà elemento distintivo, tanto da dare il titolo a numerosi dipinti.

I tessuti, lungi dall’essere semplici decorazioni, rappresenteranno per il pittore un vero laboratorio formale, uno strumento per indagare ritmo, colore e movimento.



Yves Saint Laurent, ensemble de soir porté par Amalia Vairelli Collection SAINT LAURENT rive gauche printemps-été 1994. Cour du Louvre, Paris, octobre 1993 Musée Yves Saint Laurent Paris Photo © Guy Marineau



Questo universo visivo eserciterà un’influenza profonda su Yves Saint Laurent, che individuerà in Matisse uno dei suoi “fantasmi estetici”.

Lo stilista non si limiterà a citare il maestro nelle sue collezioni degli anni Ottanta e Novanta, ma ne assimilerà il metodo creativo: l’audacia cromatica, il gusto per l’ornamento e soprattutto la tecnica dei papiers découpés, il “disegnare con le forbici”.



Per entrambi, il processo creativo nascerà da un intreccio di esperienze e suggestioni: viaggi, atelier, libri e contaminazioni artistiche. Pittura, musica, danza e letteratura si incontreranno in una rete di riferimenti comuni che includerà autori come Apollinaire, Aragon e Proust. Il titolo stesso della mostra si ispirerà a Baudelaire, a testimonianza di una sensibilità condivisa.

Henri Matisse, Robe violette et anémones, 1937 Huile sur toile, 73 × 60 cm Baltimore Museum of Art, The Cone Collection, créée par Dr. Claribel

Etta Cone of Baltimore, Maryland Photo © Mitro Hood



Il percorso espositivo, articolato in sette sezioni su due livelli, condurrà il visitatore negli atelier dei due protagonisti. A Nizza, gli interni di Matisse si popoleranno di tessuti, carte da parati e figure femminili, mentre le celebri gouaches découpées segneranno una delle rivoluzioni artistiche del XX secolo.

Parallelamente, nello studio di Saint Laurent, il corpo prenderà forma attraverso schizzi, prove e aggiustamenti continui, documentati anche da fotografie Polaroid.



Al centro di entrambe le pratiche ci sarà il disegno: gesto primario, immediato, capace di cogliere l’essenza della forma. Per Matisse sarà un processo di sottrazione, per Saint Laurent rappresenterà l’atto fondativo di ogni creazione. In entrambi i casi, la linea diventerà il punto d’incontro tra idea e realizzazione.

Henri Matisse, Les Plumes blanches, 1919 Huile sur toile, 72,3 × 58,7 cm Minneapolis Institute of Art The William Hood Dunwoody Fund Photo : © Minneapolis Institute of Art

La mostra riunirà circa 160 opere tra abiti haute couture, dipinti, disegni, tessuti e materiali d’archivio, provenienti dalle collezioni dei due musei e da importanti prestiti internazionali. Un insieme che restituirà la profondità del legame tra i due artisti e la loro comune riflessione su corpo, colore, luce e materia.



Più che un confronto, quello tra Matisse e Yves Saint Laurent si configurerà come un dialogo che attraverserà il tempo e le discipline, dimostrando come arte e moda possano fondersi in un’unica, potente visione creativa.



