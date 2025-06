Nizza capitale dell’oceano: trasporti pubblici gratuiti per l’UNOC 2025

In occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Oceano (UNOC-3), che si terrà a Nizza dal 6 all’8 giugno 2025, il sindaco Christian Estrosi ha annunciato la gratuità eccezionale di tutti i mezzi pubblici del circuito Lignes d’Azur per tre giorni, al fine di agevolare la mobilità dei cittadini e dei numerosi visitatori attesi da tutto il mondo.



«Siamo orgogliosi che la nostra città ospiti un evento di tale portata, ha dichiarato Christian Estrosi. Vogliamo facilitare al massimo gli spostamenti e contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale dell’evento».



Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 giugno , quindi, tutti i bus e tram del servizio pubblico saranno accessibili gratuitamente. L'iniziativa si inserisce nel quadro di una strategia più ampia per ridurre l'impronta di carbonio e rendere l'evento il più sostenibile possibile.



Inoltre, venerdì sera, in occasione di un evento di droni che si preannuncia spettacolare, verrà potenziato il servizio tranviario con corse più frequenti e mezzi supplementari, per garantire il rientro in sicurezza dei partecipanti. Il rafforzamento del servizio proseguirà per tutto il fine settimana di Pentecoste (dal 7 al 9 giugno) .



La Métropole invita residenti e turisti a preferire i mezzi pubblici, in particolare la rete tramviaria, che manterrà il suo regolare funzionamento.



Eventuali modifiche alle linee degli autobus saranno comunicate sul sito ufficiale del Lignes d’Azur ( Clicca qui ).