Moulinet ospita “Bévéra en Livres”, il primo festival del libro con autori regionali

Domani, 19 aprile 2026, dalle ore 10:00 alle 17:30, il comune di Moulinet ospiterà “Bévéra en Livres”, il primo festival del libro organizzato nella località. L’evento si svolgerà a Place Saint-Joseph, a 800 metri di altitudine, e in caso di maltempo sarà trasferito presso il Municipio.

La manifestazione rappresenta un’occasione per il pubblico di incontrare autori regionali e scoprire opere legate al territorio. Saranno presenti Xavière Belon, Michel Pallanca, Pascal Diana, Jean-Luc Gagliolo, Jérémy Tarbuchi e Yves-Marie Lequin, quest’ultimo con il romanzo giallo “Du sang à Moulinet”.

Durante la giornata sarà inoltre possibile esplorare una collezione di libri a tema regionale proposta dalla Fédération des Associations du Comté de Nice. Il programma include anche una dimostrazione di rilegatura antica a cura dell’Atelier RAISE.

L’evento è organizzato dal Comune di Moulinet ed è ad accesso libero. È disponibile un servizio di parcheggio per i visitatori.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email: info@moulinet.net.