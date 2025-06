BE WITNESS in concerto a Monaco: una serata di musica e fede sulla Place du Campanin

Sarà un appuntamento imperdibile quello di sabato 28 giugno 2025, quando il gruppo di musica cristiana BE WITNESS salirà sul palco della Place du Campanin di Fontvieille, nel cuore di Monaco, per un concerto eccezionale organizzato dal Diocesi di Monaco.

Il concerto inizierà alle 19:00, con apertura delle porte prevista per le 18:00, e si preannuncia come un momento di grande comunione, gioia e spiritualità, rivolto a un pubblico di tutte le età.

Conosciuti nel panorama francofono per la loro musica coinvolgente e testi ispirati, i BE WITNESS si sono affermati con un sound pop moderno, capace di parlare ai cuori delle nuove generazioni. Le loro canzoni trasmettono pace, amore e speranza, ponendosi come strumento di lode e testimonianza: «Vogliamo essere testimoni della gioia che è in noi», affermano i membri del gruppo. «Crediamo che la lode possa cambiare i cuori».

I biglietti sono già in vendita su Billetweb a prezzi agevolati:

Tariffa intera: 15 € (anziché 20 €)

Bambini sotto i 12 anni: 10 € (anziché 15 €)

Tariffa gruppi: 14 € a persona (per gruppi da 20 persone in su)

Il concerto è aperto a tutti. Saranno disponibili snack e bevande sul posto e l’accesso sarà agevolato grazie alla vicinanza con mezzi pubblici e parcheggi. Per informazioni: (+377) 99 99 16 17, presse@diocese.mc, oppure sul sito www.diocese.mc.

Un’occasione per vivere una serata all’insegna della fede e della musica, in un’atmosfera calorosa e accogliente nel cuore del Principato.