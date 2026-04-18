Nizza celebra il fascino rétro: debutta il primo Festival vintage delle pin-up

Nizza apre le porte al suo primo Festival vintage delle pin-up, un evento inedito che da oggi anima gli spazi del casinò del Palais de la Méditerranée fino a domenica sera.

Un’immersione nel fascino rétro tra abiti a pois, tacchi vertiginosi e musica rock, pensata per celebrare un’estetica senza tempo.

Cuore della manifestazione sarà l’elezione della “Miss casting pin-up”, in programma questa sera. Sul palco saliranno partecipanti provenienti da tutta la Francia, chiamate a esibirsi in tre diverse uscite: in abito elegante, in lingerie soft e in costume da bagno.

A decretare la vincitrice sarà direttamente il pubblico, coinvolto in una formula aperta e partecipativa. «Abbiamo voluto trasformare il classico casting in un evento accessibile a tutti», spiega l’organizzatore Jean-Pierre Speidel.



Il festival non si limita alla competizione. Ampio spazio è dedicato al relooking in stile pin-up, con professioniste del settore pronte a trasformare le visitatrici in icone anni ’50.

Tra queste Viviane Joseph-Maurin, fondatrice del progetto Diva Éternelle, nato durante la pandemia con l’obiettivo di aiutare le donne a riconciliarsi con la propria immagine. Per circa 50 euro, offre un’esperienza completa tra acconciatura, trucco e outfit, con tanto di fotografia ricordo.



Accanto al make-over, il pubblico potrà curiosare tra stand di abbigliamento vintage e creazioni artigianali, con prezzi accessibili tra 25 e 70 euro. In esposizione anche le collezioni di stilisti e fornitori legati al mondo dello spettacolo, inclusi abiti da sera destinati agli eventi più esclusivi della Costa Azzurra.

Non mancano le proposte artistiche: diversi creativi sono stati invitati a reinterpretare in chiave contemporanea la figura della pin-up. Le loro opere saranno protagoniste di un’asta in programma domani pomeriggio, sotto il martello del banditore Pierre Jacquemard.

Tra le curiosità più originali spicca una collezione di 180 pin’s dedicati alle pin-up, esposta nella boutique del festival e valutata circa 450 euro.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito durante il giorno (dalle 10 alle 18), mentre la serata spettacolo di oggi, con l’elezione della Miss pin-up, è accessibile con biglietto a pagamento. Un debutto che punta a conquistare appassionati e curiosi, riportando sotto i riflettori l’eleganza intramontabile dello stile vintage.



