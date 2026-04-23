Braderie della Mairie de Monaco al Parc Princesse Antoinette: economia circolare e iniziativa dei giovani

La Mairie de Monaco, impegnata nella promozione dell’economia circolare e nella riduzione degli sprechi, organizza una nuova edizione della braderie dedicata ai privati cittadini, in programma sabato 9 maggio 2026, dalle 10:00 alle 16:00, presso il Parc Princesse Antoinette.

L’iniziativa offre a monegaschi e residenti la possibilità di prenotare gratuitamente uno stand per vendere oggetti personali come abbigliamento, libri, giocattoli, videogiochi e accessori, favorendo così la circolazione e il riutilizzo degli articoli ancora in buono stato in un contesto conviviale.

Tra le novità di questa edizione è previsto uno spazio “Vide-Chambre”, ideato dagli studenti del Projet Communal Junior, pensato per permettere ai più giovani di liberare le proprie stanze e dare una seconda vita agli oggetti che non utilizzano più.

Durante la giornata sarà inoltre disponibile un punto ristoro con servizio di buvette.

L’evento, aperto a tutti con ingresso libero e gratuito dall’entrata superiore del Parc Princesse Antoinette, rappresenta un’occasione per promuovere buone pratiche di riuso e prepararsi all’estate all’insegna del consumo responsabile.