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Eventi | 23 aprile 2026, 13:00

Monaco ospita l’8° Concorso Internazionale delle Nuove Rose alla Roseraie Princesse Grace

Il 30 aprile 2026 sedici creatori di nuove varietà di piante da otto Paesi presentano 70 varietà di rose davanti a giurie internazionali e amatoriali

8° Concorso Internazionale delle Nuove Rose alla Roseraie Princesse Grace.

8° Concorso Internazionale delle Nuove Rose alla Roseraie Princesse Grace.

Si terrà giovedì 30 aprile 2026, alle ore 11, presso la Roseraie Princesse Grace, l’8° Concorso Internazionale delle Nuove Rose di Monaco. L’evento è organizzato dall’Association des Amis de la Roseraie Princesse Grace, presieduta da Yves Piaget, in collaborazione con la Direzione dell’Aménagement Urbain del Governo del Principato.

La manifestazione offrirà l’opportunità di scoprire 70 varietà di rose presentate da sedici ibridatori provenienti da otto Paesi: Francia, Germania, Polonia, Giappone, Stati Uniti, Italia, Danimarca e Belgio. Le varietà in concorso rientrano nelle categorie “Ibridi di Tea”, “Fiori multipli”, “Coprisuolo” e “Miniature”.

Durante l’evento sarà possibile incontrare il Jury International, il Jury Amateur e i partecipanti al concorso, in un momento conviviale accompagnato da un bicchiere dell’amicizia.

I nomi degli ibridatori vincitori della Coupe du Parfum, offerta dal Comune di Monaco, e del Trophée PIAGET ROSE, offerto dalla Manifattura Piaget, saranno resi noti tramite comunicato al termine delle deliberazioni.

Redazione

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