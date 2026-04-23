Stéphanie Vikström presenta le credenziali al Re Carl XVI Gustaf a Stoccolma, primo ambasciatore del Principe di Monaco in Svezia

Stéphanie Vikström e Re Carl XVI Gustaf, Stoccolma. © DR

Il 16 aprile 2026, S.E. Mme Stéphanie Vikström ha presentato le sue lettere di credenziali a Sua Maestà il Re Carl XVI Gustaf di Svezia, nel corso di una cerimonia ufficiale tenutasi presso il Palazzo Reale di Stoccolma.

L’accreditamento di Stéphanie Vikström si inserisce nella volontà del Governo del Principato di Monaco di rafforzare la propria presenza diplomatica nei Paesi dell’Europa del Nord. Si tratta del primo Ambasciatore del Principe accreditato presso il Regno di Svezia.

Svezia e Monaco condividono da tempo valori comuni che li avvicinano nelle sedi internazionali, in particolare nei settori legati alla protezione dei mari e degli oceani, al sostegno della ricerca marina e alla promozione della sostenibilità ambientale.

Nel corso dell’incontro, S.E. Mme Stéphanie Vikström e Sua Maestà il Re hanno inoltre discusso le prospettive di rafforzamento della cooperazione e delle relazioni tra i due Paesi.