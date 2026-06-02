Monaco presenta a Strasburgo la Conferenza dei Ministri dello Sport del Consiglio d’Europa del 2026

Una delegazione del Principato di Monaco ha partecipato alla riunione annuale dell’Accordo sullo Sport del Consiglio d’Europa, svoltasi a Strasasburgo il 27 e 28 maggio 2026.

A rappresentare Monaco erano Florian Botto, Consigliere presso il Dipartimento delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, e Michael Landau, Amministratore presso la Direzione dell’Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport.

Nel corso dell’incontro, i rappresentanti monegaschi hanno presentato lo stato dei preparativi della 19ª Conferenza del Consiglio d’Europa dei Ministri responsabili dello Sport, che si terrà nel Principato di Monaco il 3 e 4 novembre 2026.

I lavori hanno inoltre consentito un approfondito confronto tra i delegati e i rappresentanti dei giovani sul tema della Conferenza, “Uno sport più sicuro e più sano per tutti i bambini”. Le discussioni hanno permesso di individuare spunti di riflessione destinati a contribuire alle decisioni che saranno adottate dai Ministri durante l’appuntamento di Monaco.

L’evento dovrebbe riunire circa 300 partecipanti e rappresenterà uno dei momenti più significativi della Presidenza monegasca del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, esercitata dal Principato dal 15 maggio al 10 novembre 2026.

Nel corso della riunione sono state inoltre presentate le conclusioni della prima visita degli esperti incaricati di valutare l’attuazione della Carta europea dello sport nel Principato. La missione si è svolta a Monaco il 18 e 19 marzo 2026. La presentazione dei risultati ha rappresentato l’occasione per ribadire l’impegno del Principato a favore dei valori e degli obiettivi promossi dalla Carta.

All’evento ha preso parte anche S.E. Gabriel Revel, Ambasciatore e Rappresentante permanente di Monaco presso il Consiglio d’Europa a Strasburgo, in qualità di Presidente del Comitato dei Delegati dei Ministri, per presentare le attività prioritarie dell’Organizzazione.

Ulteriori informazioni sulla 19ª Conferenza del Consiglio d’Europa dei Ministri responsabili dello Sport sono disponibili sul sito ufficiale dedicato all’evento: https://sportministerial2026.gouv.mc/.