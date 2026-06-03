Il Principato di Monaco lancia la sua strategia 2026-2028 di lotta alla corruzione nelle alte funzioni esecutive

Il Governo annuncia l’adozione della propria strategia 2026-2028 di lotta alla corruzione nelle alte funzioni esecutive, estesa al Segretario di Stato per la Giustizia e ad alcune alte cariche della Casa Sovrana, riaffermando così la propria volontà di rafforzare l’integrità pubblica, la trasparenza istituzionale e l’esemplarità dei responsabili pubblici.

La strategia si inserisce nel quadro degli impegni internazionali assunti dal Principato e contribuisce all’attuazione delle raccomandazioni formulate dal Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO) del Consiglio d’Europa nel rapporto di valutazione del Principato adottato nel giugno 2024, nell’ambito del quinto ciclo di valutazione dedicato alla prevenzione della corruzione e alla promozione dell’integrità all’interno dei governi centrali.

Il documento è stato elaborato dal Comitato di pilotaggio della strategia globale di lotta alla corruzione nell’ambito del quinto ciclo di valutazione del GRECO, istituito nel febbraio 2025, ed è articolato attorno a cinque obiettivi prioritari.

Il primo obiettivo prevede l’estensione del controllo deontologico all’insieme delle alte funzioni esecutive. Il secondo mira a consolidare la cultura dell’integrità tra i decisori pubblici. Il terzo punta a rafforzare la trasparenza delle attività connesse alle funzioni esecutive. Il quarto riguarda la creazione di un quadro giuridico di tutela per i segnalanti (whistleblower), mentre il quinto è dedicato al rafforzamento della trasparenza degli appalti pubblici dello Stato e alla prevenzione dei rischi di conflitto di interessi nell’ambito delle relative procedure.

La strategia 2026-2028 è accompagnata da un piano d’azione che prevede l’attuazione progressiva di misure giuridiche, operative e organizzative finalizzate a consolidare in modo duraturo il sistema monegasco di prevenzione della corruzione.

Sia la strategia sia il piano d’azione sono concepiti come strumenti evolutivi. Il loro stato di avanzamento sarà monitorato regolarmente dal Comitato di pilotaggio e potrà essere adattato in funzione dell’evoluzione delle norme internazionali e delle raccomandazioni formulate dagli organismi competenti.

Secondo il Governo, questa strategia rappresenta una tappa significativa nel processo di modernizzazione dell’azione pubblica e di consolidamento dell’etica pubblica. Il documento riafferma inoltre l’impegno del Principato di Monaco verso il rispetto dei più elevati standard internazionali in materia di prevenzione della corruzione.

La strategia di lotta alla corruzione nelle alte funzioni esecutive 2026-2028 è consultabile qui:

https://www.gouv.mc/actualites/la-principaute-de-monaco-lance-sa-strategie-2026-2028-de-lutte-contre-la-corruption-dans-les-hautes-fonctions-executives.



In alternativa, il documento ufficiale in formato PDF è disponibile per il download alla fine dell’articolo.