Monaco Boost e MonacoTech: il Governo del Principato incontra gli imprenditori e le startup di Monaco

Lunedì 1° giugno 2026, Christophe Mirmand, Ministro di Stato del Principato di Monaco, e Frédéric Cottalorda, Consigliere di Governo-Ministro delle Finanze e dell’Economia, hanno visitato i locali dell’incubatore d’impresa Monaco Boost e successivamente quelli dello Startup Program MonacoTech.

La visita, dedicata all’imprenditorialità e allo sviluppo economico, ha rappresentato un’occasione per evidenziare l’impegno del Governo nel valorizzare gli strumenti di supporto alla creazione e alla crescita delle imprese.

Le due strutture, considerate motori del dinamismo economico locale, hanno registrato risultati significativi. Dalla sua apertura nel 2021, Monaco Boost ha accompagnato 95 imprese, create principalmente da cittadini monegaschi o dai loro coniugi. MonacoTech, invece, ha sostenuto 72 imprenditori dal 2017.

Accolti dai team guidati da Julien Dejanovic, Amministratore Delegato della SAM Monaco Boost, e da Chloé Boscagli, Direttrice di MonacoTech, il Ministro di Stato e il Consigliere di Governo-Ministro delle Finanze e dell’Economia hanno potuto approfondire le missioni, i risultati raggiunti e le prospettive future dei due programmi, oltre a conoscere i progetti sviluppati dagli imprenditori e dalle startup accompagnate.

La visita ha inoltre favorito diversi momenti di confronto diretto con i promotori dei progetti, mettendo in luce i loro percorsi professionali, la capacità innovativa e le ambizioni imprenditoriali.

Nel corso dell’incontro, il Ministro di Stato ha sottolineato l’energia imprenditoriale che caratterizza il tessuto economico monegasco, ricordando come l’innovazione e il sostegno ai talenti rappresentino strumenti fondamentali per rafforzare il prestigio e l’attrattività del Principato di Monaco.