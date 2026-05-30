Georges Marsan riunisce i sindaci dei Comuni limitrofi al Jardin Exotique di Monaco

Si è svolto nella serata del 28 maggio, presso il Jardin Exotique, l’incontro tra il Sindaco di Monaco Georges Marsan e i sindaci dei Comuni limitrofi al Principato per un momento di convivialità e dialogo.

L’incontro, organizzato presso il Jardin Exotique alla presenza di S.A.S. il Principe Albert II, ha permesso di salutare i sindaci neoeletti o rieletti e di celebrare i legami di amicizia che uniscono il Principato ai Comuni vicini.

Nel suo discorso, Georges Marsan ha sottolineato la solidità di questi rapporti: «Un’amicizia che perdura nel tempo grazie alle nostre origini, alle nostre tradizioni, alle nostre frontiere comuni e ai movimenti delle nostre popolazioni nei rispettivi territori. Questa intesa è la nostra forza».

La serata è stata inoltre l’occasione per affrontare i numerosi temi condivisi a livello regionale tra le diverse collettività. Georges Marsan ha ricordato come l’interazione tra i Comuni limitrofi e la città di Monaco sia quotidiana: molti residenti dei territori vicini lavorano nel Principato, mentre numerosi monegaschi partecipano anche alla vita delle città confinanti, frequentandone le attività commerciali, possedendo talvolta una residenza secondaria, iscrivendo i propri figli nelle università locali o recandovisi per attività ricreative.

«Il nostro ruolo, in qualità di amministratori eletti, è quello di mantenere questo equilibrio. Legami preziosi che ci permetteranno di andare avanti e di sviluppare i progetti più ambiziosi», ha dichiarato il Sindaco Georges Marsan, ribadendo l’importanza della cooperazione tra Monaco e i Comuni limitrofi.