Scopri il programma del Monte-Carlo Summer Festival 2026 (Foto)

Dal groove alla chanson francese, passando per la soul e il pop francese e internazionale, questa nuova edizione—diretta dal Direttore Artistico del Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer, Alfonso Ciulla—promette, anche quest'anno, grandi emozioni per la stagione estiva su due palcoscenici iconici: la Salle des Étoiles e l'Opéra Garnier.

Il programma del Monte-Carlo Summer Festival 2026:

Sébastien Tellier aprirà il festival il 3 luglio, sul palco dell'Opéra Garnier. Fondendo realtà e immaginazione nel suo universo surreale, il polistrumentista dalla voce ipnotica torna con il suo settimo album.

Spettacolo – 120 euro – Opéra Garnier

Sebastien Tellier © MONDINO

Cantante, autore e compositore, vincitore di otto Grammy Award e di un Oscar, Jon Batiste metterà in luce il suo talento artistico unico e innovativo il 7 luglio.

Cena-spettacolo – a partire da 400 euro – Salle des Étoiles

Jon Batiste

Più volte disco di platino e diventato una delle voci più riconoscibili del pop e dell'R&B contemporaneo, la star mondiale Jason Derulo infiammerà la Salle des Étoiles l'8 luglio con il suo pop sensuale e danzante.

Cena-spettacolo – a partire da 420 euro – Salle des Étoiles

Jason Derulo

L'11 luglio si terrà la tradizionale serata di beneficenza a favore di Fight Aids Monaco, con il più autentico tributo mai dedicato ai Queen: God Save the Queen, guidato dalla voce unica di Pablo Padín.

Cena-spettacolo – 260 euro – Salle des Étoiles

La serata di gala della Croce Rossa monegasca si terrà il 18 luglio e presenterà, in anteprima, lo spettacolo inedito SOUL! (where legends come back) An Exclusive Show, prodotto dallo Sporting Monte-Carlo. Un potente viaggio nella musica afroamericana, dal passato a oggi, con altre 10 date previste nel corso dell'estate.

Cena-spettacolo del Gala della Croce Rossa monegasca – 1.900 euro – Salle des Étoiles

Soul © Philip Ducap

Il 21 luglio, il gruppo rock femminile dal suono barocco The Last Dinner Party presenterà il suo secondo album From the Pyre. In questo contesto mitologico, ogni personaggio ha la propria canzone, immaginata dal gruppo, che si impone come una delle rivelazioni della scena londinese.

Cena-spettacolo – a partire da 400 euro – Salle des Étoiles

The Last Dinner Party

Vero fenomeno mondiale, l'icona del pop urbano francofono Aya Nakamura torna dal vivo con l'album Destinée e si prepara a infiammare, dopo lo Stade de France, la leggendaria Salle des Étoiles il 22 luglio.

Cena-spettacolo – a partire da 420 euro – Salle des Étoiles

Aya Nakamura

Il 23 luglio, il cantante e chitarrista colombiano Juanes, recentemente nominato "Miglior artista latin rock/pop del XXI secolo" da Billboard, farà ballare il pubblico durante la sua tournée mondiale 2026.

Cena-spettacolo – a partire da 420 euro – Salle des Étoiles

Juanes

Più volte disco di platino, con undici album in studio e oltre due decenni di carriera, il cantante, compositore e pianista John Legend presenterà, il 26 luglio, il suo spettacolo "An Evening with John Legend: A Night of Songs and Stories", una performance intima che unisce musica e racconti personali.

Cena-spettacolo – a partire da 420 euro – Salle des Étoiles

John Legend

Dopo l'anteprima al Gala della Croce Rossa monegasca, SOUL! (where legends come back) An Exclusive Show tornerà sul palco dello Sporting Monte-Carlo a partire dal 29 luglio per dieci date di uno spettacolo inedito, che richiama le sonorità esplosive e lo stile innovativo dei pionieri del rock'n'roll: Chuck Berry e Little Richard.

Date delle successive cene-spettacolo: 29 e 30 luglio, poi dal 2 al 9 agosto – 260 euro – Salle des Étoiles

Soul © Philip Ducap

Con una musica ora eterea, ora impetuosa, Vanessa Paradis si esibirà il 31 luglio nel magnifico scenario dell'Opéra Garnier, presentando un album intriso di allegria pop e soul anni Settanta, co-firmato da Étienne Daho e Jean-Louis Piérot.

Spettacolo – 120 euro – Opéra Garnier

Vanessa Paradis

Il mese di agosto si aprirà con Laura Pergolizzi, in arte LP. La cantautrice americana, che ha conquistato il mondo con la hit Lost on You, numero 1 in 18 paesi, sarà sul palco della Salle des Étoiles il 1° agosto, invitando il pubblico a scoprire o riscoprire le sue canzoni, veri inni all'amore e alla ricerca di sé.

Cena-spettacolo – a partire da 420 euro – Salle des Étoiles

L'11 agosto, Lisa Stansfield, volto della soul britannica contemporanea, porterà la sua voce elegante e vellutata e la sua presenza scenica unica. Con una carriera di oltre tre decenni, diverse nomination ai Grammy Awards e 20 milioni di album venduti, ha lasciato un segno duraturo nella soul e nel pop britannici.

Cena-spettacolo – a partire da 420 euro – Salle des Étoiles

Lisa Stansfield

Il Monte-Carlo Summer Festival si concluderà il 15 agosto con l'esibizione di Laura Pausini. Icona mondiale del pop italiano, la cantante dalla voce d'oro e dal carisma straordinario torna a illuminare un palcoscenico che conosce bene: la Salle des Étoiles.

Cena-spettacolo – a partire da 420 euro – Salle des Étoiles

Laura Pausini

Ogni concerto alla Salle des Étoiles sarà inoltre preceduto da una performance delle Ultramarine Girls Band, il gruppo 100% femminile dall'energia contagiosa che aveva già elettrizzato il Monte-Carlo Summer Festival 2025. Appassionate di Madonna, JLO e ABBA, le artiste vantano un repertorio di oltre 150 brani pop, rock e pop latino.

Ultramarine Girls Band © Philip Ducap

Elemento distintivo del Monte-Carlo Summer Festival resta la formula del dinner show, che caratterizza molti degli appuntamenti alla Salle des Étoiles: un’esperienza che combina alta gastronomia e spettacolo live, con una forte componente di esclusività e vicinanza agli artisti. I prezzi partono da circa 120 euro per gli eventi all’Opéra Garnier e possono superare i 400 euro per le serate più richieste.

Il Monte-Carlo Summer Festival 2026 è tutto questo: una lunga estate fatta di musica, emozioni e luoghi che sanno regalare ancora un po’ di magia.