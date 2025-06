Mentone in festa: sport, cultura e memoria animano la città

Nei prossimi giorni Mentone si trasformerà in un vivace palcoscenico di attività culturali, sportive ed educative, con un calendario ricco di appuntamenti che spaziano dalla tutela ambientale alla musica corale, passando per momenti di memoria e riflessione.

Mercoledì 11 giugno, alle ore 15, prende il via il Paddle Clean Up, iniziativa ecologica organizzata davanti al Centro nautico in collaborazione con l’Office du Tourisme. I partecipanti potranno utilizzare paddle e canoe messi a disposizione per pulire il litorale.

Sempre alle 15, allo stadio Lucien Rhein, si terrà una conferenza stampa dedicata alla Fête de la jeunesse et des sports e al Teqball Dream Tour, occasione per scoprire le novità dell’edizione 2025.

Sabato 14 giugno sarà una giornata all’insegna della scoperta e dell’inclusione con le Porte Aperte di Menton Plus presso il sito delle Sablettes (dalle 10 alle 18): esposizioni di pittura, acquerello, cucito, laboratori creativi, dimostrazioni sportive e stand informativi.

La biblioteca municipale L’Odyssée offrirà sessioni di ripasso per la maturità gratuite e aperte a tutti:

- Storia: dalle 10 alle 12

- Matematica: dalle 14:30 alle 16:30

Inoltre, l’orario di apertura sarà eccezionalmente prolungato per permettere agli studenti di studiare in un ambiente tranquillo: Mercoledì 11 e venerdì 13: 9–18. Giovedì 12 e sabato 14: 9–17

Mercoledì 18 giugno, alle ore 11:30, è in programma la commemorazione del 85° anniversario dell’Appello del Generale de Gaulle presso il Monumento della Resistenza in Place Général Koenig, un momento di raccoglimento e memoria collettiva.

Infine, giovedì 19 giugno alle 20, l’esplanade Francis-Palmero ospiterà l’evento musicale Sing’in Menton, anteprima del Festival di Musica di Mentone. Con la direzione di Paul Smith e la partecipazione di giovani talenti locali – tra cui le chorales dei conservatori e delle scuole di Mentone e Roquebrune-Cap-Martin – la serata sarà un inno alla creatività e all’energia delle nuove generazioni.

Un’occasione perfetta per vivere Mentone nella sua veste più dinamica e partecipativa.