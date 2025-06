Il Mondial du Théâtre torna a Monaco: otto giorni di teatro dal mondo

Si è tenuta ieri, mercoledì 11 giugno, all’Auditorium Rainier III, la presentazione ufficiale della 18ª edizione del Mondial du Théâtre, uno degli appuntamenti più prestigiosi per il teatro amatoriale internazionale, che si svolgerà a Monaco dal 20 al 27 agosto 2025.

Nato nel 1957 e organizzato ogni quattro anni dallo Studio de Monaco con il sostegno del Governo del Principato, l’evento non è una competizione, ma una celebrazione della creatività e dell’incontro tra culture attraverso l’arte teatrale.

Quest’anno saranno 18 i Paesi rappresentati, offrendo al pubblico un’eccezionale panoramica delle diverse espressioni teatrali mondiali. Ogni compagnia si esibirà per due sere consecutive, alternandosi sui palchi del Théâtre des Variétés e del Théâtre Princesse Grace.

Le serate inizieranno alle 18:00 con tre spettacoli in successione, intervallati da pause di mezz’ora per i cambi di scena. Tutti gli spettacoli saranno gratuiti e aperti al pubblico fino a esaurimento posti.

Accanto alle rappresentazioni, il programma prevede anche laboratori condotti da esperti internazionali e colloqui quotidiani, organizzati il giorno successivo ad ogni prima serata, durante i quali attori, registi, critici e spettatori potranno confrontarsi sulle produzioni viste.

Il Mondial du Théâtre si conferma così non solo una vetrina di eccellenza per il teatro amatoriale, ma anche uno spazio di dialogo, formazione e crescita comune. Un’occasione rara in cui la passione per il palcoscenico diventa strumento di connessione globale, e dove il Principato di Monaco ribadisce con forza il proprio impegno per la cultura e il dialogo interculturale.