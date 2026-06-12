Jazz tra le stelle: Peillon accende l’estate con tre giorni di grande musica

Tre serate, un borgo sospeso tra cielo e mare e una line-up di respiro internazionale: dal 4 al 6 luglio 2026 torna il Peillon Jazz Festival, giunto alla sua sesta edizione, confermandosi uno degli appuntamenti più suggestivi dell’estate musicale della Costa Azzurra.



Organizzato dal Comune di Peillon in collaborazione con Altho Events, il festival si svolge nel cuore del Vieux Village, trasformando il piccolo centro arroccato in un palcoscenico d’eccezione per il jazz contemporaneo e le sue contaminazioni.





Un programma ricco tra tradizione e innovazione

Ad aprire il festival, sabato 4 luglio, sarà il Luc Robert Quartet, seguito dal raffinato progetto “Olha Maria” del chitarrista Hugo Lippi. In serata spazio alla voce intensa di Krystle Warren e al talento di Eric Legnini, accompagnato da ospiti speciali.



Domenica 5 luglio si parte già dal pomeriggio con il Nice Gospel Group. Tra i momenti più attesi, il trombettista Nicolas Gardel, il pianista cubano Harold López-Nussa e il progetto “Eastwood by Eastwood” guidato da Kyle Eastwood. Gran finale di giornata con il travolgente The Getdown Trio.



Lunedì 6 luglio il festival chiude con il Thomas Layrac Trio e ospiti, le sonorità multiculturali delle Balkan Ladies Connection e un quartetto d’eccezione composto da André Ceccarelli, Adrien Moignard, Stéphane Belmondo e Rémi Vignolo. A concludere, il progetto “Living Being IV” del fisarmonicista Vincent Peirani.





Logistica e servizi per il pubblico

Il festival è facilmente accessibile grazie a parcheggi gratuiti ai piedi del villaggio e a un servizio di minibus che accompagna il pubblico fino all’area concerti. Chi arriva in due ruote può invece raggiungere direttamente il sito, con posti dedicati fino a esaurimento.



Ampia anche l’offerta gastronomica: ristoranti, food truck e stand per pasti veloci, senza dimenticare la tradizionale socca cotta nel forno comunale.



Biglietti e informazioni

I biglietti sono acquistabili online, con ingresso singolo a 35 euro o pass per le tre serate a 100 euro (posti limitati). Un’occasione unica per vivere il jazz in una cornice fuori dal tempo, tra vicoli storici e panorami mozzafiato.







