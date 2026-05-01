Saint-Tropez, teatro d’estate: quando il dettaglio racconta l’anima della Costa Azzurra (Foto)

Saint-Tropez non ha bisogno di presentazioni. Gioiello luminoso del Sud-Est francese, simbolo intramontabile della Costa Azzurra, il borgo vive sospeso tra mito e realtà. Ma è proprio quando si abbandonano le cartoline patinate che emergono storie nuove, inattese.

È ciò che accade nello sguardo attento e curioso di Silvia Assin, che sceglie di raccontare non il luogo, ma chi lo abita, anche solo per un giorno.



La sua osservazione si muove tra gli spazi iconici del paese: all’esterno e all’interno del Musée de l’Annonciade, fino ai Bateaux Bleus che solcano il mare di fronte alla costa.

Qui prende forma una piccola, autentica “commedia umana”, fatta di dettagli e gesti spesso invisibili a uno sguardo distratto.



È una giornata insolitamente calda per la stagione, e il caldo diventa protagonista silenzioso.

Influenza i movimenti delle persone, rallenta i passi, modifica le abitudini. Ma non solo: coinvolge anche gli animali, come un cane in cerca di un’improbabile zona d’ombra, osservato con una premura quasi tenera da un operatore ecologico. Una scena semplice, ma capace di raccontare un’intera umanità.



Accanto ai comportamenti, emergono gli oggetti: il sole e la luce della Côte d’Azur li trasformano, li esaltano, li rendono insoliti, quasi estranei rispetto ad altri luoghi. È qui che il quotidiano diventa straordinario.



Le immagini raccolte invitano a rallentare, a dimenticare il quadro generale per concentrarsi sul particolare.

Proprio come accade davanti a una fotografia che richiama, forse inconsciamente, la celebre scena immortalata da Sam Shaw nel 1954: Marilyn Monroe sopra una grata della metropolitana in “Quando la moglie è in vacanza”. Un rimando? Una suggestione? Forse solo un gioco della memoria.



Ma in fondo è questo il fascino di Saint-Tropez: non ciò che mostra, ma ciò che lascia immaginare.



