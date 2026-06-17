Affitto studenti, estate senza sorprese: cosa fare per non perdere casa (e bonus)

Con la fine dell’anno accademico molti studenti si trovano di fronte allo stesso dubbio: lasciare l’alloggio o mantenerlo durante l’estate?

La risposta non è unica e dipende dal tipo di contratto e dalla propria situazione economica. Tra rinnovi, affitti e contributi pubblici, ecco cosa sapere per evitare errori e costi inutili.



Residenze universitarie: si può restare, ma pagando

Chi vive in una residenza universitaria può generalmente mantenere la stanza fino alla fine di agosto, a condizione di continuare a pagare il canone. In alternativa, è possibile lasciare l’alloggio prima dell’estate per evitare le spese dei mesi estivi.

Attenzione però a un passaggio fondamentale: per conservare la stanza anche per l’anno accademico successivo è necessario presentare domanda di rinnovo online, rispettando le scadenze indicate dalla struttura.



Affitti privati: rinnovo automatico o scadenza vincolata

Diversa la situazione per chi ha affittato da un privato. Nel caso di un contratto arredato “classico”, il rinnovo è automatico di anno in anno, salvo diversa volontà del proprietario.

Non vale lo stesso per i contratti studenteschi o di mobilità, spesso non rinnovabili e in scadenza a giugno: in questi casi è indispensabile contattare il locatore per verificare eventuali possibilità di proroga.



APL: attenzione alle comunicazioni estive

Un nodo cruciale riguarda l’Aiuto personalizzato all’alloggio (APL). Gli studenti che ne beneficiano devono aggiornare la propria situazione entro fine luglio, comunicando se manterranno o meno l’alloggio nei mesi di luglio e agosto.

In assenza di comunicazione, l’amministrazione presume che l’immobile venga lasciato a fine giugno, sospendendo automaticamente il contributo.



I casi pratici: cosa dichiarare

Se si mantiene l’alloggio e si paga l’affitto: bisogna comunicarlo per continuare a ricevere l’APL.

Se si mantiene la casa ma senza pagare nei mesi estivi: l’aiuto verrà sospeso e riprenderà alla riapertura dell’anno accademico.



Se si lascia l’alloggio ma si torna a settembre: occorre segnalarlo senza cambiare indirizzo, comunicando poi il rientro.



Se si cambia casa: è necessario aggiornare i dati e presentare una nuova domanda di contributo dopo la firma del contratto.

Il requisito degli 8 mesi

Per ottenere l’APL è obbligatorio occupare l’alloggio per almeno otto mesi all’anno. Questo significa che l’assenza non può superare i quattro mesi complessivi.



Un ultimo dettaglio da non dimenticare

Il contributo è valido esclusivamente per immobili situati in Francia: chi si trasferisce all’estero perde automaticamente il diritto al sostegno.



Gestire correttamente l’alloggio estivo non è solo una questione organizzativa, ma anche economica.

Una comunicazione mancata o un rinnovo dimenticato possono tradursi in spese inattese o nella perdita di importanti agevolazioni.



