Cinema sotto le stelle: l’estate di Nizza si accende di emozioni sul grande schermo all’aperto

Nizza, un’estate tutta da vivere... al cinema.

Dal 20 giugno al 3 settembre 2025 , la città si trasforma in una sala a cielo aperto grazie a un ricco calendario di proiezioni gratuite, tra la Cinémathèque sul Port de Nice, un vero e proprio tour cinematografico nei quartieri cittadini e le rassegne speciali curate dall’associazione Il était un Truc….

Un’occasione unica per godersi grandi film all’aria aperta, con ingresso libero fino a esaurimento posti.





Cinema sul mare: la “Programmazione Blu” della Cinémathèque

Ogni mercoledì alle 21:30, dal 9 luglio al 3 settembre (escluso il 23 luglio), il Quai de la Douane del Porto di Nizza ospiterà le proiezioni tematiche della Cinémathèque de Nice dedicate al mare e agli oceani. Una selezione raffinata di film in versione originale o francese per un’estate di suggestioni acquatiche:

9 luglio: En solitaire di Christophe Offenstein

16 luglio: Vita di Pi di Ang Lee (V.O. sottotitolata)

30 luglio: A Scene at the Sea di Takeshi Kitano (V.O. sottotitolata)

6 agosto: All is Lost di J.C. Chandor (V.O. sottotitolata)

13 agosto: Still the Water di Naomi Kawase (V.O. sottotitolata)

20 agosto: Le Grand Bleu di Luc Besson (V.F. con sottotitoli in inglese)

27 agosto: Océans di Jacques Perrin e Jacques Cluzaud

3 settembre: Film sorpresa, in collaborazione con Crossover e l’associazione Héliotrope

Cinema nei quartieri: grandi titoli per tutte le età

Dal 20 giugno al 23 agosto, i diversi quartieri di Nizza ospiteranno le proiezioni serali delle 20:30, tutte in versione francese, organizzate dalla Direzione dei Senior, dell’Animazione e delle Associazioni con il supporto della Cinémathèque.



Tra i titoli proposti: Astérix et Obélix contre César, Les Visiteurs, Top Gun: Maverick, Bienvenue chez les Ch’tis, Gladiator, Vaiana, L’Ascension, Le Monde de Nemo e Astérix Mission Cléopâtre.



Un calendario pensato per un pubblico variegato, in location suggestive come giardini, piazze e parchi cittadini.



“Écran Total”: cinema e cultura per tutti

Completano l’offerta estiva le proiezioni itineranti dell’associazione Il était un Truc…, con film d’autore, animazione e incursioni musicali nei quartieri Les Moulins, L’Ariane, Vieux Nice e altri.



Appuntamenti da non perdere:

Sauvages di Claude Barras – 20 giugno

Kirikou et la sorcière di Michel Ocelot – 5 luglio

Sirocco et le royaume des courants d'air di Benoît Chieux – 11 luglio

Sessione musicale e Peaches Goes Bananas di Marie Losier – 12 luglio